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"Абсолютно точно": в Пентагоні назвали ціль ракетного удару Ірану по Ізраїлю

Юрій Берендій
2 жовтня 2024, 09:08
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Для відбиття масованого удару Ірану по території Ізраїлю, США застосували есмінці та перехоплювачі, зазначив речник Пентагону.
'Абсолютно точно': в Пентагоні назвали ціль ракетного удару Ірану по Ізраїлю
Іран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

1 жовтня Іран випустив близько 200 балістичних ракет по Ізраїлю. Хоча більшість ракет були перехоплені, деякі все ж завдали незначних пошкоджень. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу, передає прес-служба відомства.

"Ми засуджуємо ці безрозсудні атаки з боку Ірану і закликаємо Іран припинити будь-які подальші атаки, в тому числі з боку його маріонеткових сил", - сказав прес-секретар Пентагону генерал-майор ВПС США Пет Райдер.

За словами Райдера, американські військові координували свої дії з Армією оборони Ізраїлю, щоб допомогти захистити країну.

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Два есмінці США класу "Арлі Берк" зі Східного Середземномор'я запустили перехоплювачі для протидії ракетам, проте не підтверджено, чи вони знищили якісь цілі.

Попередньо, всі ракети були запущені безпосередньо з Ірану, що свідчить про масштабність атаки.

"Не можна запускати стільки ракет по цілі без наміру влучити в щось. Тож абсолютно точно, як і минулого разу, їхній намір полягає в тому, щоб спричинити руйнування. Ізраїль має дуже значні можливості протиповітряної оборони, і США, звичайно ж, відіграли певну роль, допомагаючи і на цьому фронті", - сказав він.

Райдер заявив, що Ізраїль успішно захистився від іранської атаки, і завдана шкода на місцях мінімальна. Також він повідомив, що жоден американський військовий не постраждав під час обстрілу.

За словами Райдера, міністр оборони США Ллойд Остін III провів щонайменше дві розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом — як до початку атаки, так і під час неї.

"Він підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю і підкреслив, що США залишаються добре підготовленими в усьому близькосхідному регіоні для захисту американських військ і захисту Ізраїлю перед обличчям загроз з боку Ірану і підтримуваних Іраном терористичних організацій", - сказав Райдер.

'Абсолютно точно': в Пентагоні назвали ціль ракетного удару Ірану по Ізраїлю
Що відомо про Іран та Ізраїль / Інфографіка: Главред

Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Атака Ірану на Ізраїль - що відомо про ситуацію на Близькому Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран випустив до 100 балістичних ракет у бік Ізраїлю під час першої хвилі атаки, повідомляє Reuters. У країні оголосили повітряну тривогу, і, незважаючи на роботу ізраїльської ППО, у кількох містах зафіксували прильоти.

Речник Ради національної безпеки США Шон Саветт повідомив, що президент Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити атаку Ірану.

Іранський президент назвав атаку "законною відповіддю" на дії Ізраїлю "проти іранських інтересів", передає Reuters. За даними The Jerusalem Post, Іран випустив 181 балістичну ракету, і Корпус вартових ісламської революції заявив про перше застосування гіперзвукових ракет "Фаттах".

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