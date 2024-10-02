'Унікальний випадок': Росія може залишитись без найважливішого партнера - Швець

Для Росії це колосальна проблема, але якщо ця операція Ізраїлю та союзників буде успішною.

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Війна Ізраїлю та Ірану матиме серйозне значення для РФ / Колаж: Главред, фото скрін, фото: АР

Між Ізраїлем та Іраном почався новий виток війни. Україна може використати цю ситуацію на свою користь, адже Іран більше не зможе бути корисним Росії, оскільки весь свій військовий потенціал направить на ведення бойових дій проти Ізраїлю.

На думку військового експерта, Юрія Швеця, Ізраїль є яскравим прикладом для України, який показує, що важливо не бояться нести відповідальність за свої дії, обстоюючи інтереси своєї країни всіма доступними способами.

"Унікальний випадок зараз настав у результаті блискучих багатоходовок ізраїльських спецслужб та збройних сил, коли можна вирішити питання з ядерною програмою Ірану. Унікальний випадок. Ще кажуть, що в результаті цих ізраїльських операцій рейтинг Нетаньяху злетів, але він особисто в цьому зацікавлений з таких же причин, чому Трампу необхідно бути обраним для нього особисто на цих президентських виборах", - каже експерт.

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Армія Ірану та Ізраїлю / Инфографика: Главред

Окрім цього, Юрій Швець дав відповідь на запитання, якщо це відбувається, то що ми матимемо? На його думку, буде хаос, плутанина, вся увага на перебіг війни між Ізраїлем та Іраном.

"Вже є проблеми на міжнародних ринках озброєнь, що вже мало комплектуючих. Для Росії це колосальна проблема, але якщо ця операція Ізраїлю та союзників буде успішною, Іран втрачає свою значущість як союзник Росії, як постачальник великої кількості зброї. Замість сильного союзника він перетворюється на хворого".

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.

19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську. На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС. У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство. Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом. Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35. Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Війна Ірану та Ізраїлю - що відомо

Нагадаємо, що напередодні Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю. Незважаючи на роботу ППО Ізраїлю, у низці міст було зафіксовано прильоти.

Як відомо, в Пентагоні назвали ціль ракетного удару Ірану по Ізраїлю. Для відбиття масованого удару Ірану по території Ізраїлю, США застосували есмінці та перехоплювачі, зазначив речник.

1 жовтня Ізраїль офіційно розпочав наземну операцію на півдні Лівану. Зазначається, що вона не буде "довгостроковою окупацією". При цьому не уточнюється, як довго вона триватиме.

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