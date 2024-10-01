Ізраїль офіційно розпочав наземну операцію на півдні Лівану: що відомо

Наземна операція Ізраїлю в Лівані не буде "довгостроковою окупацією". При цьому не уточнюється, як довго вона триватиме.

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Ізраїль почав наземну операцію на півдні Лівану / Колаж: Главред, фото: x.com/IDF, ua.depositphotos.com

У ніч на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила, що починає "обмежену наземну операцію" на півдні Лівану під назвою "Північні стріли". Заяву військових опубліковано в офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛ.

"Армія оборони Ізраїлю кілька годин тому почала цілеспрямовану й обмежену наземну операцію в районі Південного Лівану проти терористичних об'єктів та інфраструктур терористичної організації "Хезболла", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що план наземної операції розроблявся останні місяці. Наземні війська підтримують Повітряні Сили та артилерія, які б'ють по військових об'єктах у низці сіл на півдні Лівану.

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Операція триватиме "відповідно до оцінки ситуації" і паралельно з бойовими діями в Газі.

За даними Times of Israel, ліванська армія відступає з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем після обстрілів і повідомлень про наземну операцію ЦАХАЛу.

ЗМІ пишуть, що ліванські війська відступили щонайменше на п'ять кілометрів на північ.

У чому мета операції Ізраїлю в Лівані

Тим часом CNN із посиланням на офіційних осіб Ізраїлю повідомляє, що наземна операція Ізраїлю в Лівані не буде "довгостроковою окупацією". Водночас не уточнюється, як довго триватиме "обмежена операція" в Лівані та наскільки глибоко мають намір зайти військові.

Офіційні особи Ізраїлю зазначають, що операція спрямована на усунення "безпосередніх загроз" з боку ліванських сіл уздовж кордону, включно з можливістю Хезболли проникнути на північ Ізраїлю.

ЦАХАЛ Скорочена назва Армії оборони Ізраїлю, що існуює з 1948 року. Загальна чисельність - близько 170 тисяч, за рахунок резервістів може бути збільшена більш ніж до півмільйона осіб. У Міністерстві оборони Ізраїлю вже схвалили призов понад 5 тисяч осіб на службу в ЦАХАЛ, якщо ситуація буде й надалі загострюватися.

Реакція США на операцію Ізраїлю

Глава Міноборони США Ллойд Остін підтримав право Ізраїлю на самооборону і заявив, що необхідно усунути загрозу на півночі країни з боку Лівану.

Також він зазначив, що США готові захищати партнерів і союзників "перед обличчям загроз з боку Ірану" і терористичних організацій, які він підтримує.

"Я ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю захищатися. Ми погодилися з необхідністю демонтажу атакуючої інфраструктури вздовж кордону, щоб гарантувати, що ліванська Хезболла не зможе здійснити напади на північні громади Ізраїлю, як це було 7 жовтня", - про це Остін написав на своїй сторінці в X ( Twitter).

Вторгнення Ізраїлю в Ліван

Видання The Wall Street Journal писало, що Ізраїль може вторгнутися в Ліван уже найближчими днями. Для цього ізраїльські спецпризначенці здійснюють цільові рейди на півдні Лівану, збираючи розвіддані та проводячи розвідувальні операції.

Під час операцій бійці проникають у тунелі, що належать бойовикам угруповання "Хезболла", уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом останніх кількох місяців.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен назвав терміни початку атаки Ірану і "Хезболли" на Ізраїль. За даними ЗМІ, він організував конференц-зв'язок, щоб узгодити дії з близькими союзниками США і спробувати в останню хвилину чинити дипломатичний тиск на Іран і Хезболлу.

Також стало відомо, що Ізраїль обезголовив "Хезболлу". Ліванське угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило загибель лідера руху Хасана Насралли внаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня. У тій же заяві ліванське угруповання обіцяє "продовжити боротьбу з Ізраїлем".

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