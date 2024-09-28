Ізраїль обезголовив "Хезболлу": ліквідований лідер угруповання Насралла

Ліванське угруповання "Хезболла" обіцяє "продовжити боротьбу з Ізраїлем".

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Ізраїль знищив лідера "Хезболли" Хасана Насраллу / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Ліванське угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило загибель лідера руху Хасана Насралли внаслідок ізраїльського удару по Бейруту 27 вересня.

У заяві організації йдеться, що лідер "Хезболли" "приєднався до своїх соратників-мучеників, якими він керував майже 30 років", повідомляє Reuters.

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У тій же заяві ліванське угруповання обіцяє "продовжити боротьбу з Ізраїлем".

Раніше в суботу ізраїльські військові оголосили про його смерть, заявивши, що "Насралла більше не зможе тероризувати світ".

Що відомо про лідера угруповання "Хезболла"

Хасан Насралла очолював ліванське угруповання "Хезболла" 1992 року, після того, як його попередник Аббас Мусаві був ліквідований ізраїльською ракетою. Він мав тісні зв'язки з Іраном, і доклав зусиль для перетворення "Хезболли" на велику силу.

Насралла сприяв просуванню іранських інтересів у регіоні. Під керівництвом Насралли "Хезболла" допомагала тренувати бойовиків ХАМАС і отримувала ракети і снаряди з Ірану для ударів по Ізраїлю.

Що відомо про "Хезболлу"? Хезболла (араб. حزب الله‎, Ḥizbu 'llāh — партія Бога або партія Аллаха), також Хізболла або Хізбулла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія, пише Вікіпедія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню Організацію Безпеки Хезболли. Хезболла сформована у відповідь на ізраїльську окупацію Лівану 1982 року за підтримки прихильників Аятоли Хомейні. Хезболла розглядає Ізраїль як "нелегальне узурпаторське угрупування, засноване на зрадливості, різанинах та ілюзіях". Здебільшого вона підтримується шиїтським населенням Лівану, та є однією з двох впливових шиїтських організацій Лівану (друга — Амаль).

Нагадаємо, 31 липня в столиці Ірану Тегерані вбили одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханію, після чого Іран заявив, що до цього причетний Ізраїль.

Пізніше ізраїльські спецслужби підтвердили ліквідацію Ханія.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам по G7, що атака Ірану і Хезболи на Ізраїль може початися протягом наступних 24-48 годин.

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