Армія США допоможе Ізраїлю відбити атаку Ірану: Байден дав спеціальне доручення

Президент США доручив американським військовим допомогти Ізраїлю.

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США відбиватиме атаку на Ізраїль / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Речник Ради національної безпеки Шон Саветт повідомив, що президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

За його словами, Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс стежать за ситуацією з масованим ракетних обстрілом Ірану. Байден із ситуаційної кімнати Білого дому і отримують регулярні оновлення, написав він у Мережі X.

"Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю в захисті від іранських атак і збивати ракети, націлені на Ізраїль", - зазначив Саветт. відео дня

Іран потужно атакував Ізраїль / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як Іран атакував Ізраїль 1 жовтня:

Що відомо про Іран та Ізраїль / Інфографіка: Главред

Війна Ірану проти Ізраїлю - що відомо

Нагадаємо, що у WSJ заявили про вторгнення Ізраїлю до Лівану вже найближчими днями. Під час операцій бійці проникають до тунелів, які належать бойовикам угрупування "Хезболла", вздовж лівано-ізраїльського кордону. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими.

Стало відомо, що Ізраїль офіційно розпочав наземну операцію на півдні Лівану. Зазначається, що план наземної операції розроблявся останні місяці. Наземні війська підтримують Повітряні Сили та артилерія, які б'ють по військових об'єктах у низці сіл на півдні Лівану.

1 жовтня ввечері Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю. Тим часом члени Корпусу вартових Ісламської революції назвали повітряну атаку відповіддю на вбивство лідера терористів "Хезболла" Хасана Насралли і пригрозили "сильним ударом" у разі, якщо Ізраїль захоче їх атакувати.

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