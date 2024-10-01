Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю, США допомагають із відбиттям атаки: подробиці

Представник ЦАХАЛу заявив пресі, що Ізраїль готовий до відповіді.

https://glavred.net/world/iran-vypustil-desyatki-raket-po-izrailyu-ssha-pomogayut-s-otrazheniem-ataki-podrobnosti-10601669.html Посилання скопійоване

Іран атакує Ізраїль / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, JP

Іран випустив, за різними даними, до 100 балістичних ракет у бік Ізраїлю під час першої хвилі атаки. По всій країні було оголошено повітряну тривогу, повідомляє Reuters. Незважаючи на роботу ППО Ізраїлю, у низці міст було зафіксовано прильоти.

Тим часом члени Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) назвали повітряну атаку відповіддю на вбивство лідера терористів "Хезболла" Хасана Насралли і пригрозили "сильним ударом" у разі, якщо Ізраїль захоче їх атакувати.

Атака на Ізраїль - дивіться відео:

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Перед цим американська розвідка попереджала про підготовку Тегераном масованого удару по Ізраїлю з використанням ракет і дронів у найближчі години.

У США підкреслюють, що пряма військова атака Ірану на Ізраїль "матиме серйозні наслідки для Ірану".

Як пише BBC, Адміністрація президента США заявила, що президент Джо Байден наказав американським військовим допомогти Ізраїлю у відбитті удару.

До слова, Іран востаннє атакував Ізраїль у квітні, але його ракети були відбиті спільними зусиллями п'яти армій: Ізраїлю, США, Франції, Йорданії та Великої Британії.

Ліквідація Нассрали - подробиці

27 вересня 2024 року ізраїльські ВПС завдали авіаудару по штаб-квартирі "Хезболли" в Дахії, на південь від Бейрута. За твердженням ізраїльських військових, унаслідок бомбардування Насралла був ліквідований. Пізніше його загибель була підтверджена "Хезболлою".

Ця ліквідація значно послабила іранську проксі "Хезболла" в Лівані.

Що таке Хезболла? Хезболла - це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація. Вона контролює південну частину Лівану. Ізраїль, США, Канада та Бахрейн визнали організацію терористичною. Водночас ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки Хезболли, пише Вікіпедія.

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