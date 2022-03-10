США терміново перекинули комплекси Patriot у Польщу до кордонів України

/ Defense.gov/John Hamilton

США перекинули до Польщі дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше дислокувалися в Німеччині.

Переміщення американських ЗРК відбулося прискорено, щоб "протистояти будь-якій потенційній загрозі для сил США і їх союзників на території НАТО", заявила прес-секретар європейських сил США (EUCOM) Крістіна Джадд, повідомляє видання Stars and Sripes.

У той же час в Пентагоні не вказали точне місцезнаходження цих засобів протиповітряної оборони, які раніше перебували на озброєнні 10-ї армії зі штаб-квартирою в Кайзерслаутерні (Німеччина).

Раніше повідомлялося про прибуття до Польщі додаткових підрозділів американських збройних сил, які розмістяться на базах, з яких вони в разі необхідності зможуть оперативно виступити на захист східного кордону НАТО. Передбачається, що вони розташовані поблизу кордону з Україною.

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Як повідомляв головред, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що члени НАТО, зокрема Польща, отримали "зелене світло" для відправки винищувачів в Україну.

Пізніше офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA, повідомив, що літаки радянського виробництва Міг-29, що знаходяться на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені в Україну.