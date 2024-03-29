Масований обстріл Севастополя: в британській розвідці показали наслідки удару

В британській розвідці проаналізували наслідки ракетних ударів по Севастополю 24 березня та розкрили деталі успіху України в Чорному морі.

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В британській розвідці показали фото з наслідками ударів по Севастополю / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські судна вищого рангу, які зазвичай користувалися портовою інфраструктурою Севастополя, були змушені перейти до альтернативних портових об'єктів на сході. Україна продовжує успішно обмежувати можливості Чорноморського флоту демонструвати свою силу у регіоні. Про це повідомляється у новому розвідувальному огляді британського Міністерства оборони.

У британській розвідці зауважують, що 24 березня Повітряні сили України нанесли серію ударів по об'єктах у Криму. Однією із цілей масованої ракетної атаки був пункт зв'язку Чорноморського флоту (ЧФ), що розташований у Севастополі.

Зазначається, що аналіз зображень підтверджує серйозне пошкодження однієї з будівель з частковим обвалом даху. Крім того, ще 2 будівлі зазнали пошкоджень внаслідок вибуху. Також, під час ударів було пошкоджено два десантних кораблі типу "Ропуха", танки та один розвідувальний корабель типу "Юрій Іванов".

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"Через удари такого характеру російські судна вищого значення, які зазвичай використовували б портову інфраструктуру Севастополя, були змушені перейти до альтернативних портових об’єктів на схід. Незважаючи на спроби росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіх у зменшенні здатності Чорноморського флоту демонструвати силу в регіоні", - йдеться у звіті.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Удари по Криму 24 березні - наслідки ракетного обстрілу

За даними BILD, 24 березня Сили оборони України завдали найбільшого за час повномасштабного вторгнення Росії до України ракетного удару по Севастополю. Під удар потрапили 2 великі десантні кораблі РФ, а також вузол зв'язку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Збройні сили України затопили або вивели з ладу третину всіх російських військових кораблів у Чорному морі, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

У ГУР МО підтвердили, що удар по великому десантному кораблю Чорномосрького флоту РФ "Ямал" і розкрили деталі пошкоджень.

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