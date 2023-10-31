Станеться після виборів в РФ: генерал СБУ повідомив про важливе рішення Путіна

Після перемоги на президентських виборах у Росії Путін може оголосити загальну мобілізацію населення, а також збільшити репресії проти росіян.

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Генерал СБУ повідомив важливе рішення Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Путін вигідний всім вежам Кремля, тому результат президентських виборів в 2024 році в Росії цілком прогнозований. Однак виникає питання їх легітимності. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

"Вибори в Росії (у березні 2024 року, - Ред.) будуть, це однозначно. Також однозначно Путін братиме в них участь. Йому намалюють підтримку на рівні понад 70%, наприклад, 74%, і він буде цьому радіти", - вказує Віктор Ягун.

Однак, за його словами, навіть незважаючи на все це, ситуація змінюється кардинально.

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"Раніше Путін у будь-якому разі вигравав вибори: так, комусь зменшували результат, а йому домальовували, але він вигравав і набирав понад 50% голосів. Тепер же виникає питання про легітимність цих виборів. І тут ідеться не про терміни, а саме про голосування: чи буде справжнє голосування, як у виборах використовуватимуть окуповані українські території. Усе це ставить під сумнів легітимність Путіна. Крім того, велике питання, чи візьме Путін ті відсотки, які він хоче собі намалювати. Щодня ця проблема стає дедалі більшою і більшою. Тому вибори в Росії проведуть, результат намалюють і дуже швидко забудуть про них", - робить висновок експерт.

Колишній заступник голови СБУ також повідомив, про важливе рішення, яке буде прийнято після перемоги Путіна на виборах у Росії. За його словами гайки репресій на росії будуть лише закручуватись.

"Після виборів почнеться загальна мобілізація в РФ, до якої там активно готуються, зокрема законодавчим шляхом, запроваджуючи репресивні моменти, зокрема, заборону виїжджати з країни та пересуватися. Іншими словами, росіян заженуть у такі рамки, коли у них не буде виходу - або йти на війну, або стрілятися. Усе це буде феєричним і смішним для нас", - резюмує Віктор Ягун.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мобілізація сотень тисяч громадян в країні-агресорі РФ для ведення війни проти України має негативний вплив на економіку. За оцінками розвідки Міністерства оборони Великобританії російський режим не буде здійснювати загальну мобілізацію до проведення виборів президента.

Також раніше повідомлялось, що за даними державної статистики та правозахисників, Росія звільнила до 100 000 ув'язнених і відправила їх воювати в Україну - це набагато більше, ніж було відомо раніше.

Водночас, у ГУР вказали на те, що російські загарбники зіткнулися з необхідністю проведення нової хвилі мобілізації.

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