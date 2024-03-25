Росія може створити дві нові армії: розвідка Британії попередила про загрози

Експерти розвідки Британії наголошують, що цілком реалістична можливість, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи.

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Росія хоче створити нову армію / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Міноборони Британії повідомило, що російське командування вже цього року має намір створити дві нові армії. Однак ці спроби можуть зіштовхнутися з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою.

У звіті міністерства оборони Великої Британії зазначається, що 20 березня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про намір створити дві нові армії у 2024 році. За його словами, вони складатимуться з 14 дивізій і 16 бригад.

Точний тип, місце розташування та склад цих підрозділів не вказано, хоча, швидше за все, вони складатимуться з механізованих, бронетанкових, артилерійських і матеріально-технічних підрозділів.

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Експерти розвідки Британії наголошують, що цілком реалістична можливість, що ці нові формування пов'язані з попередніми оголошеннями про нові підрозділи та заплановане збільшення кількості бригад у дивізіях.

У відомстві додали, що враховуючи успішні зусилля Росії з набору особового складу, цілком ймовірно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані людьми.

"Однак, враховуючи обмеженість підготовки в Росії, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, цілком імовірно, що ці підрозділи зіткнуться з аналогічними проблемами з ресурсами", - підкреслили у міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Нагадаємо, що у розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Росія продовжить завдавати повітряних ударів по Україні, поки у неї будуть для цього засоби.

У розвідці Британії заявили, що РФ не зможе захистити всі НПЗ від ударів дронів. При цьому деякі з найвіддаленіших об'єктів, які зазнали атаки, розташовані приблизно за 900 км від України, що підкреслює радіус дії атак українських БПЛА.

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