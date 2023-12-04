'У Росії діє сталінський принцип': експерт розповів, коли буде нова хвиля мобілізації

Снєгирьов вважає, що незалежно від того, буде проведена мобілізація чи ні, реального конкурента Путіну зараз немає.

https://glavred.net/world/u-rosiji-dosi-stalinskiy-princip-ekspert-rozpoviv-koli-bude-nova-hvilya-mobilizaciji-10522069.html Посилання скопійоване

Мобілізація в Росії може бути після виборів / колаж: Главред, фото: defence-ua.com, pexels.com

В інтервʼю Главреду співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьоврозповів, що Росія політично не готова до нової хвилі мобілізації. Він також розповів, чи може змінитись ситуація після виборів у 2024 році.

"Не варто привʼязуватися до виборів. Коли ми кажемо про те, що Путін орієнтується на певні рейтинги під час ухвалення рішень, відповідно, ми підвищуємо цим легітимність самого російського диктатора, але за умови диктатури в принципі вільний процес голосування неможливий. А так ми створюємо ілюзію про політичну альтернативу Путіну, що в Росії є право вибору, і що непопулярні рішення Путіна можуть завдати шкоди його особистому рейтингу. Це - нонсенс", - зазначив Снєгирьов.

Експерт вважає, що незалежно від того, буде проведена мобілізація чи ні, реального конкурента Путіну, який має такий самий рейтинг підтримки росіян, сьогодні немає.

відео дня

"У Росії досі діє сталінський принцип - головне не те, як голосують, а як рахують. І нікого не буде цікавити, навіть якщо ніхто з росіян не прийде на виборчі ділянки - усе одно "намалюють" стовідсотковий результат. Фактично, результат виборів вже оголосив Пєсков, коли заявив про 83 відсотки підтримки у Путіна", - додав Снєгирьов.

Він вважає, що у Росії не хочуть зайвий раз говорити про мобілізацію, бо це повʼязано не з виборами, а з тим, що Кремль не хоче загострення ситуації.

Відомо, що попередня хвиля спричинила масові протести в національних республіках. І саме звідти, з Північного Кавказу та інших мусульманських республік, зараз теж може все спалахнути.

"Кремль аж ніяк не переймається тим, що це відібʼється на результатах виборів. Бо це вплине на хід "СВО", яку тоді доведеться проводити не в Україні, а в РФ, придушуючи протести та стихійні виступи вже всередині Росії", - зазначив Снєгирьов.

Мобілізація окупантів в РФ: що відомо

Нагадаємо, що в РФ придумали причину для нової мобілізації. Зараз росіяни намагаються каталізувати ситуацію в Придністров'ї. І саме під цю ситуацію вони можуть оголосити нову хвилю мобілізації.

Світан розповів, чого чекати від мобілізації в РФ. Нові мобілізовані в РФ навіть зі стрілецькою зброєю стануть "живим щитом", яким деякий час можна закривати будь-яку ділянку фронту.

У Криму росіяни в паніці через те, що мобілізація посилилася. Україна закликає населення окупованого Кримського півострова передавати Києву дані щодо пересування російських загарбників та їхньої військової техніки.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.