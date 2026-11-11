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"Виконати цієї доби": Зеленський дав завдання Повітряним силам на тлі атак РФ

Руслана Заклінська
11 листопада 2026, 21:02
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Окремо президент обговорив з командувачем Повітряних сил захист об'єктів передачі електроенергії, які РФ атакує особливо активно.
Володимир Зеленський, енергетика / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головне із заяви:

  • Уряд, РНБО та ОП перевірять звіти областей щодо тепла
  • Потреби в енергообладнанні обговорять з партнерами в Ірландії
  • Визначені на селекторі завдання мають виконати цієї доби

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після російських обстрілів. Командувач Повітряних сил ЗСУ отримав нові завдання щодо захисту енергетичної та логістичної інфраструктури. Президент Володимир Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу президента перевірити деякі звіти областей про ситуацію з теплопостачанням і забезпеченістю обладнанням. Глава держави наголосив, що чекає від відповідальних осіб достовірних даних.

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"Очікую на повну і правдиву інформацію", - написав президент.

За словами Зеленського, учасники наради оновили потреби в енергетичному обладнанні, техніці та конкретних кроках підтримки. Ці питання президент планує обговорити з визначеними європейськими партнерами під час зустрічей в Ірландії.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Також на селекторі заслухали доповіді про відновлювальні роботи на Дніпровщині, Одещині та Донеччині, окремо розглянули ситуацію в Краматорську. Прем'єр-міністр доповів про реалізацію рішень щодо резервних транспортних схем у Києві.

Окрему увагу на нараді приділили захисту енергетики й логістики від ворожих ударів.

"Окремо обговорили з командувачем Повітряних Сил ЗСУ параметри захисту визначених об'єктів розподілу та передачі електрики та логістичних об'єктів, які росіяни цими днями намагаються атакувати особливо активно. Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби", - наголосив глава держави.

Чому Росія б'є по енергетиці та логістиці

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що окупанти цілять не лише в енергетику, а й у транспорт.

"Йдеться не лише про намагання уразити енергетичні об'єкти, передусім підстанції, а й про удари по транспортній системі, зокрема залізниці. Зрозуміло, що залізнична мережа України значною мірою електрифікована, особливо на заході країни. Тому росіяни намагаються досягти одразу трьох цілей", - наголосив фахівець.

За його словами, від таких атак страждає залізниця, якою Україна експортує продукцію до Європи та отримує необхідні вантажі.

"Ми вже бачимо, що затримки потягів можуть становити не лише кілька годин, а іноді сягати доби", - пояснив Гончар.

Удари по енергетиці - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна отримає від ЄС кошти на електрику, воду й тепло. Зеленський розповів, що Євросоюз застосує для цього спеціальний механізм допомоги в надзвичайних ситуаціях. Про це президент домовився з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, суму поки не назвали.

Росія продовжує атакувати й транспортну інфраструктуру. Зеленський розкрив задум Москви, яка прагне роз'єднати Україну по Дніпру. Для цього окупанти б'ють по мостах.

Під загрозою опинилися й інші критичні об'єкти. Експерти оцінили, чи витримає Київська ГЕС можливі удари РФ. Йдеться, зокрема, про ризик прориву дамби та підтоплення Оболоні.

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Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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