2024 рік стане роком зрушень на фронті: Снєгирьов - про поразку РФ

Зрушення, які анонсував експерт, прискорять деокупацію українських земель.

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2024 рік стане роком зрушень на фронті / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Главред

У 2024 році можуть відбутися певні зрушення на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Він вважає, що можна розраховувати навіть на військову поразку РФ. Водночас Снєгирьов додав, що не варто вірити в те, що український контрнаступ захлинувся. Такі тези перебільшені, каже експерт.

"Можливості для подальшої деокупації українських земель є. Більш того, всі дані свідчать, що наступний рік може стати роком певних зрушень", - говорить Снєгирьов. відео дня

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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