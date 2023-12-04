2024 рік стане роком зрушень на фронті: Снєгирьов - про поразку РФ

У 2024 році можуть відбутися певні зрушення на фронті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Він вважає, що можна розраховувати навіть на військову поразку РФ. Водночас Снєгирьов додав, що не варто вірити в те, що український контрнаступ захлинувся. Такі тези перебільшені, каже експерт.
"Можливості для подальшої деокупації українських земель є. Більш того, всі дані свідчать, що наступний рік може стати роком певних зрушень", - говорить Снєгирьов.відео дня
Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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