Без жертв не обійшлось: в РФ фура на швидкості влетіла в колону Росгвардії

У Росії велика фура на швидкості влетіла в колону Росгвардії. Внаслідок цього постраждала частина російських окупантів. Відео вже розлетілось в Мережі.
Інцидент стався у Воронезькій області. Фура їхала дорогою і врізалась в припарковані автобуси, "Урали" та машина супроводу бійців Росгвардії. Повідомляється, шо внаслідок цього постраждали п'ятеро солдатів.
Пасажир вантажівки загинув, а водій травмований. Постраждалі росгвардійці перебувають у лікарні.
Дивіться відео з моментом аварії в РФ:
Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ ліквідували російського генерал-майора ВДВ Дмитра Ульянова. Він командував полком окупантів, які були мобілізовані в Республіці Татарстан.
Також в Україні був ліквідований комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували по російських держканалах і називали "легендарним комбригом".
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