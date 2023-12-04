Без жертв не обійшлось: в РФ фура на швидкості влетіла в колону Росгвардії

Внаслідок аварії постраждали мінімум 5 бійців Росгвардії, є загиблі.

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В РФ фура влетіла в колону Росгвардії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

У Росії велика фура на швидкості влетіла в колону Росгвардії. Внаслідок цього постраждала частина російських окупантів. Відео вже розлетілось в Мережі.

Інцидент стався у Воронезькій області. Фура їхала дорогою і врізалась в припарковані автобуси, "Урали" та машина супроводу бійців Росгвардії. Повідомляється, шо внаслідок цього постраждали п'ятеро солдатів.

Пасажир вантажівки загинув, а водій травмований. Постраждалі росгвардійці перебувають у лікарні.

відео дня

Дивіться відео з моментом аварії в РФ:

В РФ фура влетіла в колону Росгвардії / фото: скріншот

Як повідомляв Главред, раніше ЗСУ ліквідували російського генерал-майора ВДВ Дмитра Ульянова. Він командував полком окупантів, які були мобілізовані в Республіці Татарстан.

Також в Україні був ліквідований комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували по російських держканалах і називали "легендарним комбригом".

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