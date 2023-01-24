Україні передадуть бойові літаки, вже визначений їхній тип - Ігнат

У Повітряних силах акцентували на тому, що без авіації важко проводити будь-які бойові дії.

Юрій Ігнат розповів, які літаки можуть передати Україні / Коллаж фото Википедия, скриншот из видео

Україна може отримати бойові літаки. Вже стало відомо, якого типу літаки можуть бути передані для Повітряних сил України. Деталі в ефірі телемарафону розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він акцентував на тому, що без надійного авіаційного прикриття дуже важко проводити будь-які бойові дії.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтися. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури – тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. З усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - сказав Ігнат.

Він не розповів, які саме літаки міжнародні партнери передадуть Україні. Це краще тримати в секреті з міркувань безпеки.

Підсумки зустрічі Рамштайн-8

На американській військовій базі Рамштайн в Німеччині 20 січня пройшла зустріч Контактної групи з оборони України. Країни-партнери оголосили новий пакет підтримки Києва. Україна отримає засоби протиповітряної оборони з ракетами до них, бронетранспортери, бойові машини піхоти, позашляховики, вертольоти, гаубиці, СПУ, снаряди і танки.

Однак рішення щодо постачання Україні Leopard так і не було ухвалено. Новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що є аргументи "за" і "проти" реалізації такої ініціативи. У Бундестазі через ситуацію, що склалася, розкритикували канцлера Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за підсумками зустрічі Рамштайн-8 зможе зміцнитися. Однак, за його словами, за отримання танків Leopard Києву ще доведеться поборотися.

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