Виробник F-16 готовий поставляти винищувачі тим країнам, які передадуть свої літаки Україні

Компанія Lockheed Martin збирається нарощувати виробництво F-16, щоб задовольнити попит на ці літаки.

Компанія-виробник F-16 заявила про готовність постачати літаки третім країнам, які передадуть свої винищувачі Україні / Фото Вікіпедія

Американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі F-16, готова наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, щоб вони могли передати Збройним силам України свої F-16.

Про це заявив головний операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, пише Financial Times.

За його словами, компанія-виробник безпосередньо не бере участі в переговорах про можливу поставку військових літаків Києву. Однак Lockheed Martin збирається "нарощувати виробництво F-16 в Грінвіллі (Південна Кароліна, США)" для того, щоб задовольнити попит на ці літаки. Їх хочуть зробити в такій кількості, щоб забезпечити винищувачами практично всі країни, які вирішать допомогти Україні такою технікою.

Видання зазначає, що Білий дім відхилив запити України про надання їй таких сучасних винищувачів, як F-16. У Штатах побоювалися, що літаки можуть бути використані для ударів по території Росії.

Уряд США повинен схвалити продаж або передачу третім країнам винищувачів американського виробництва. Це означає, що для того, щоб європейські країни могли передати Україні F-16, їм буде потрібна політична підтримка з боку адміністрації Джо Байдена.

Європейські чиновники кажуть, що один з варіантів забезпечення ЗСУ винищувачами – це реекспорт країнами-членами ЄС F-16 безпосередньо в Україну. Також виготовлені в США літаки можуть відправляти в колишні країни Варшавського договору, які натомість можуть передавати Україні свої радянські літаки.

У Нідерландів, які раніше говорили, що розглянуть можливість поставки Україні F-16, є близько 40 таких літаків. Зараз їх поступово замінюють на більш досконалі F-35.

Крім Нідерландів, ще сім інших європейських країн НАТО використовують F-16. Це, зокрема, Польща, Норвегія та Румунія.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Літаки F-16 для України

20 січня стало відомо, що Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо про це попросить київський уряд. Таку заяву озвучив під час парламентських дебатів у четвер міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

21 січня посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що в США очікується широка підтримка ініціативи союзників щодо передачі Україні винищувачів F-16. Адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам.

25 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував початок роботи з отримання Україною американських винищувачів F-16.

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