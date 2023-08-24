"Використати цінність нашого сусідства": Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у вельми цинічному тоні привітав "братній український народ" з Днем Незалежності і спробував нав'язати свої посередницькі послуги у припиненні війни проти України, яку розв'язала країна-агресор Росія. Текст звернення Лукашенка опублікувала його пресслужба.
Самопроголошений президент зазначив, що "багато поколінь білорусів і українців століттями жили в злагоді і повазі", "торгували, створювали сім'ї і виховували дітей". Він також повторив тези Кремля - і" боротьбу з фашизмом "і"перші повоєнні п'ятирічки".
"Ми повинні використовувати цінність нашого сусідства для припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все потрібне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу", — заявив Лукашенко.
Крім того, білоруський диктатор у вельми цинічному тоні побажав, щоб в Україні "запанував безцінний і такий потрібний всім людям доброї волі мир".
Загроза "Вагнера" з Білорусі
Нагадаємо, що бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 одиниць техніки. Найманці ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина поповнювали свої ряди в Білорусі і облаштовуються в селі мета Осиповицького району, де вони зробили свій табір.
Спершу вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії Республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.
Потім вагнерівці рушили до Сувальського коридору. На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький підкреслює, що можлива Гібридна атака на польську територію.
Більше новин:
- "Хочуть до Варшави": Лукашенко "накапав" Путіну на "вагнерівців"
- "Воюватимуть до останнього": Карась пояснив, навіщо Лукашенку потрібні "вагнерівці"
- "Нехай моляться": Лукашенко нахабно "пожартував" про наступ на Польщу