"Використати цінність нашого сусідства": Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко цинічно привітав "братній український народ" з Днем Незалежності.

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Лукашенко спробував нав'язати свої посередницькі послуги у припиненні війни проти України / Колаж фото УНІАН

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у вельми цинічному тоні привітав "братній український народ" з Днем Незалежності і спробував нав'язати свої посередницькі послуги у припиненні війни проти України, яку розв'язала країна-агресор Росія. Текст звернення Лукашенка опублікувала його пресслужба.

Самопроголошений президент зазначив, що "багато поколінь білорусів і українців століттями жили в злагоді і повазі", "торгували, створювали сім'ї і виховували дітей". Він також повторив тези Кремля - і" боротьбу з фашизмом "і"перші повоєнні п'ятирічки".

"Ми повинні використовувати цінність нашого сусідства для припинення конфронтації. Білоруська сторона готова зробити для цього все потрібне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу", — заявив Лукашенко.

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Крім того, білоруський диктатор у вельми цинічному тоні побажав, щоб в Україні "запанував безцінний і такий потрібний всім людям доброї волі мир".

Загроза "Вагнера" з Білорусі

Нагадаємо, що бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 одиниць техніки. Найманці ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина поповнювали свої ряди в Білорусі і облаштовуються в селі мета Осиповицького району, де вони зробили свій табір.

Спершу вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії Республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.

Потім вагнерівці рушили до Сувальського коридору. На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький підкреслює, що можлива Гібридна атака на польську територію.

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