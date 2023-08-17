"Сашо, прикрий, будь ласка": Лукашенко розповів, як Путін молив його про допомогу

Самопроголошений президент Білорусі стверджує, що Путін нібито не розповів йому про плани піти повномасштабним наступом на Україну.

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Лукашенко розповів, як Путін благав про допомогу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко видав чергову маячню про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито не попередив його про повномасштабне вторгнення. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці, яка працювала в Україні на одному з пропагандистських телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука. Відео вже розлетілось в Мережі.

Лукашенко стверджує, що за кілька днів до вторгнення Путін нібито попросив, щоб той "прикрив його".

"Слухай, Сашо, ти знаєш, така ситуація, якщо, не дай боже, що трапиться, ну, ми союзники ... Я кажу: "Слухай, що може статися?" - "Ну всяке може бути. Ти прикрий мене, будь ласка", - благав Путін про допомогу.

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Він відкрито заявив, що підтримує путінську Росію. Водночас він цинічно пригрозив українцям тим, що Росія їх нібито "перемеле".

"Я спеціально вам тут карту намалював. Росія перемеле вас. України як держави, нашої з вами держави, не буде", – видав Лукашенко.

Він переконаний, що Путіну вдасться всидіти у своєму кріслі і він "стане наступним президентом РФ".

Загроза "Вагнера" з Білорусі

Нагадаємо, що бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки. Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої ряди в Білорусі і облаштовуються в селі мета Осиповицького району, де вони зробили свій табір.

Вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії Республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.

Вагнерівці рушили до Сувальського коридору. На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький підкреслює, що можлива Гібридна атака на польську територію.

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