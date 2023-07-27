"Воюватимуть до останнього": Карась пояснив, навіщо Лукашенку потрібні "вагнерівці"

Лукашенко знадобляться "вагнерівці", адже "якщо Росія почне палахкотіти, то у нього теж дуже швидко все спалахне".

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Євген Карась пояснив, навіщо "вагнерівців" активно перекидають до Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась розповів, навіщо ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перебазувався в Білорусь та в чому вигода білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

За словами Карася, Лукашенко розуміє, що РФ - "дуже слабенька".

"І єдина мета перебування Пригожина в Білорусі – продовжити зовнішню діяльність його військової структури десь в Африці або десь ще, а також посилити в Білорусі режим Лукашенка за крок до смерті. Лукашенко теж розуміє: якщо Росія почне палахкотіти, то у нього теж дуже швидко все спалахне", - сказав український військовий в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що в Білорусі знаходяться дві бригади "вагнерівців", це вісім тисяч осіб. При цьому всю важку техніку у них забрали.

"Хіба білоруська армія видасть їм цю техніку, щоб впрягтися в цю війну на останньому етапі, коли вони вже розуміють, що Росія програла, а Лукашенко, коли забрав Пригожина до себе, врятував Путіна?!", - сказав Карась.

За його словами, у разі початку "смути" в Білорусі Польща може її підтримати.

"Само собою, тоді Лукашенко доведеться на чомусь триматися, і тому йому знадобляться "вагнерівці". Тому що цьому ескадрону смерті нікуди діватися - в Росію вони заїхати не можуть, у жодній з точок світу, крім Африки, їх не чекають. Але і там їх можуть "з'їсти", якщо не буде протекторату РФ. Тому у Лукашенка під боком є шобла, яка воюватиме до останнього, тому що це – їхній останній притулок", - резюмував Карась.

Хто такий Євген Карась Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Дивіться інтерв'ю Євгена Карася Главреду:

До Білорусі перекинули найманців ПВК"Вагнера"

Збройні Сили України посилюють державний кордон України через перекидання найманців ПВК Вагнер в Білорусь. Лише в Чернігівській області на одному з напрямків було вирито понад 40 кілометрів протитанкового рову. Також утворено понад 30 тисяч всіляких мінних пасток для ворожих сил.

15 липня спікер ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі зафіксовані окремі групи представників російської ПВК "Вагнера".

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони країни-загарбника Росії отримало від бойовиків ПВК "Вагнер" понад 2 тисячі одиниць бойових машин і озброєнь. Також бунтівники віддали кадровим окупантам понад 2,5 тисячі тонн боєприпасів і приблизно 20 тисяч одиниць стрілецької зброї.

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