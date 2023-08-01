"Нехай моляться": Лукашенко нахабно "пожартував" про наступ на Польщу

Білоруський диктатор заявив, що нібито "пожартував" щодо того, що "вагнерівці" хочуть піти "на екскурсію" до Польщі.

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Лукашенко погрожує Польщі наступом вагнерівців / Колаж: Главред, Фото: скріншот, Комерсант

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про нібито бажання "вагнерівців" піти в наступ на Польщу "на екскурсію в Жевуш". Однак пізніше він почав давати задню і каже, що "пожартував". Про це повідомляє Белт.

"Я пожартував, що "вагнерівці" між собою перешіптуються: на екскурсію в Жешув сходимо. Чому? Тому що техніка і озброєння йшли з Жешува туди, де під Бахмутом воювали ці "вагнерівці". Там загинули тисячі їхніх хлопців. І вони це їм не пробачать", - каже Лукашенко.

Він нахабно каже, що польська влада "повинна дякувати" Лукашенку за те, що він "не запросив до себе цих бійців".

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"Тому нехай моляться, що ми тримаємо їх, ще якось забезпечуємо. Інакше вони без нас би просочилися туди і вломили б так цьому Жешуву і Варшаві, що мало б не здалося. Тому мені дорікати не треба, а нехай скажуть спасибі", - додав Лукашенко.

"Вагнер" в Білорусі

Нагадаємо, що до Білорусі перекинули найманців ПВК Вагнера. У Держприкордонслужбі заявили, що у Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників з приватних військових кампаній, які переміщуються з території Росії.

Українців попередили про загрозу - величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. Українські прикордонники та військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі.

У Білорусі будують табори ПВК Вагнера. Відомо, що вже розбили близько 298 наметів, а в одному такому може розміститися до 60 осіб. Можна сказати, що табір розбитий приблизно для 8 000 осіб.

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