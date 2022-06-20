"Іскра демократії": Шольц розповів, чого найбільше боїться Путін

Шольц назвав головний страх Путіна / Reuters

Лідер країни-агресора Володимир Путін найбільше боїться того, що на його державу може поширитися "іскра демократії" із Заходу, повідомив у Twitter канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Путін, мабуть, боїться, що в Росію може прилетіти Іскра демократії. Ось чому він вже багато років проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО і ЄС. Він хоче повернути свою політику в зону впливу. Але не зможе цього зробити", - зазначив він.

Плани Росії щодо окупації України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили про те, що у РФ є 120-денний план по захопленню України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті. Унаслідок невдач завдання змінюються кожні 30 днів. Мета Москви як і раніше полягає в окупації всієї території української держави, росіяни можуть перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Заступник міністра оборони США Колін Кал також сказав, що Путін все ще ставить перед собою завдання захоплення всієї території України. Як вважає Кал, російські війська можуть домогтися певних тактичних успіхів, проте Кремлю свій план реалізувати не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов 20 червня розповів про те, що у Росії серйозна перевага в артилерії і озброєннях. Однак, попри ситуацію, ЗСУ продовжують відбивати атаки ворога і періодично контратакувати. Чиновник підкреслив, що Москва прагне захопити всю територію України.

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