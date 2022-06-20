Спадкоємець Путіна з Кабаєвою не отримає швейцарського паспорта - ЗМІ

Путін, Кабаєва / ua.depositphotos.com і instagram.com/sevakrivoshapova

Швейцарські парламентарії відмовилися підтримувати законодавчі зміни, які б дозволили людям, народженим і вчилися на території цієї країни, автоматично отримувати громадянство. Про це повідомляє місцевий портал Le News.

Депутати не підтримали ініціативу – 112 голосів "проти", а 75 парламентаріїв - "за". У законопроєкті передбачалося, що дитина, народжена в Швейцарії від батьків-іноземців і навчався в Швейцарії, автоматично отримував швейцарське громадянство після досягнення 18-річного віку.

Як кажуть експерти, громадянство по праву народження (на юридичній мові воно називається Jus soli ‒ в перекладі з латині "право грунту") зустрічається в основному в країнах Північної і Південної Америки.

Ситуація в тому, що отримати швейцарське громадянство досить непросто. Для цього потрібно людині потрібно жити мінімум десять років в Швейцарії і виконати величезну кількість вимог. Більш того, заявки на отримання швейцарського громадянства обов'язково затверджуються Федеральною адміністрацією, кантонами (районами) і муніципальною владою.

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Нагадаємо, раніше швейцарська газета SonntagsZeitung повідомляла, що російська гімнастка Аліна Кабаєва в 2015 і 2019 народила двох синів від президента Росії Володимира Путіна.

Перша дитина, за даними газети, народилася в місті Лугано. Путін при пологах не був присутній. Відповідно, якби вищевказаний закон прийняли, то син Кабаєвої і Путіна міг би автоматично отримати громадянство країни після досягнення 18 років.

Другий син, за рішенням диктатора Путіна, нібито народився вже в Москві,

Пізніше влада Великобританії запустили новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі глави РФ.

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