Путін не змінив планів захопити всю Україну: Данілов попередив, що війна затягнеться

Путін не змінив планів захопити всю Україну/ УНІАН, Reuters

На фронті досить напружена ситуація, у російських військ значна перевага в артилерії та озброєнні. Та не дивлячись на це, українським військовим вдається не лише утримувати свої позиції, а й іти у контратаки.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail. Він зазначив, що війна може затягнутися – ми ще далеко до її завершення.

"Росіяни мають перевагу в артилерії та важкому обладнанні. Це не лякає наших воїнів. Ми утримуємо свої позиції. Час від часу ми контратакуємо. Але війна досі триває й ми далекі від її завершення", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що російський диктатор Володимир Путін досі не змінив своїх планів захопити усю Україну.

За словами Данілова, не можна сліпо сподіватися на слабкість російської армії.

"Вони мають значні ресурси й доправили їх сюди. Вони точно не змінили своїх планів стосовно захоплення усієї країни. Вони публічно сказали про це, скинувши усі маски", – сказав посадовець.

Раніше голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін нікого не поважає, він зважає лише на жорстку силу. Тому вести з ним переговори немає сенсу. Перемовини слід проводити уже з наступником Путіна.

Нагадаємо, російські загарбники розгорнули біля кордону з Україною з боку території РФ дивізіон зенітно-ракетних комплексів C-300. Окупанти посилили обстріли позицій українських військ і населених пунктів з артилерії, авіації, також б’ють ракетами.

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