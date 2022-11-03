УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарій

3 листопада 2022, 15:50

Удар може бути завданий по об'єктах, в тому числі тим, де виробляються дрони, які Іран передає Росії

Ілля Куса, санкції
Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України / колаж УНІАН

Влада Саудівської Аравії попередила Сполучені Штати Америки про те, що Іран планує найближчим часом напасти на неї і Ірак. Такі повідомлення можуть бути пов'язані з ситуацією в Україні.

В інтерв'ю Главреду експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса зазначив, що якщо розглядати це як підготовку громадської думки до, наприклад, обмежених ударів по іранському заводу з виробництва безпілотників, тобто вкидається інформація, що ударом по військовому об'єкту ми попередили напад Ірану.

"Але знову ж таки, це потрібно перевірити, чекаючи, що буде далі. Я не виключаю, що цією інформацією можуть скористатися, щоб завдати удару по об'єктах, в тому числі тим, де виробляються дрони, які Іран передає Росії. Тобто щоб і покарати Іран, і виправдати причину того, що удар завдали першими", - пояснив експерт.

Куса зазначив, що це - серйозна ескалація, для якої потрібне обґрунтування.

"Але навіть в цьому випадку все небезпечно і ризиковано, але я вірю, що США і їх союзники можуть це зробити. Вони можуть на це піти, тому що і в США, і Саудівській Аравії, і в Ізраїлі вистачає "яструбів", які планомірно просувають ідею про те, що з Іраном все потрібно вирішувати силовим шляхом", - підсумував експерт.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Разом з тим Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Іран
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:38

Шкіра тріскається, лущиться і пече: як правильно доглядати за обличчям і руками в холодну пору року

16:28

На Росію чекає розпад, війна або відсторонення Путіна від влади в разі гучної перемоги ЗСУ – ГозманВідео

16:23

Гребенщиков похвалив Пугачову за ненависть до путінської Росії

16:14

Олімпійська чемпіонка Еліна Світоліна вперше показала новонароджену крихітку-донюВідео

16:02

Прикмети на 4 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб всіх грошей не втратитиВідео

Реклама
15:52

Швидкий і простий сніданок з яєць за 15 хвилин: рецепт, від якого неможливо відірватисяВідео

15:50

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарійВідео

15:37

Грецька богиня: колишня дружина Віталія Кличка зухвало виставила ідеальні ніжки біля басейну

15:34

Померла українська співачка Наталія Романенко

15:31

Заморожена війна в Україні чи зупинка поставок зброї: чим для нас небезпечний конфлікт на Середньому СходіВідео

15:30

Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

15:30

У Херсоні з будівлі ОДА зник прапор РФ: окупанти очікують наступу ЗСУ та готують провокаціїВідео

15:20

Іран програє війну, якщо розв'яже її на Близькому Сході - експертВідео

15:19

Коли ворог краще за друга: як зрозуміти, що вас використовує близька людина

15:02

Вторгнення Білорусі в Україну: у Генштабі назвали терміни можливого нападуВідео

14:38

Вуса і декольте нарозхрист: дочка Варум і Агутіна вразила зовнішнім виглядом

14:32

Рада ухвалила бюджет на 2023 рік: що важливо знати кожному українцюВідео

14:26

У США запропонували Україні відмовитись від територій: Подоляк жорстко розніс такий закликВідео

14:22

Чому Іран не припинить постачання зброї Росії: експерт назвав дві причиниВідео

14:19

Даша Малахова розповіла про розлучення з чоловіком-ватником

Реклама
14:05

Денис Казанський. Ердоган дав Путіну смачного ляпасаВідеоблоги

13:54

"Не отримають Ладу": у РФ родичам не віддають тіло "демілітаризованого" окупанта

13:49

Блокування зернового коридору й удари по енергооб’єктах України – це останній аргумент Путіна – МаломужВідео

13:43

"Вкрали все": Гарік Кричевський розповів, що зробили росіяни з його будинком

13:33

Ракета HIMARS влучила в кабінет "голови": у Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністраціїВідео

13:15

Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворогаВідео

13:14

Всі були поранені та 12 годин йшли босоніж по полях: розвідник розповів, як з побратимами врятувався з полонуВідео

13:02

Зіткнення Ірану із Заходом загрожує Україні заморожуванням війни або поступками Росії – Куса

12:45

Олімпійський чемпіон Верняєв закликає до довічної дискваліфікації росіян і білорусів, які підтримують війну

12:45

Марія Бурмака розкрила подробиці трагічної смерті чоловіка, за якого виходила двічіВідео

12:18

Бійці ЗСУ розтрощили Панцир-С1 військ РФ: ЗРПК окупантів за $15 млн став металобрухтомВідео

11:50

З будівлі адміністрації в Херсоні зник прапор РосіїВідео

11:31

"Мамка ще огого!": співачка MamaRika похвалилася пружними формами в спідній білизні

11:22

Наречені, яким не пощастило: 7 жіночих імен, які роблять своїх власниць самотнімиВідео

11:22

Інтереси зовнішніх гравців щодо війни в Україні: чат з експертом-міжнародником Ілією Кусою

11:21

У МЗС рознесли слова Путіна про "гарантії" щодо зерна: Україна не брала на себе нових зобов'язаньВідео

11:17

Жирний Басков розмазав соплі в ефірі у Корчевникова, шкодуючи російських 300-их

11:06

На Путіна чекає неминуча поразка: Ердоган закликав РФ вивести війська і терміново почати переговори - ЗМІ

10:59

День ракетних військ і артилерії і День інженерних військ: потужні привітання і картинки захисникам

10:55

Гороскоп на листопад-2022 для всіх: на Овна чекає успіх у грошах, а у Водолія буде руйнуватися життяВідео

Реклама
10:50

"Тобі і твоїй шоблі скоро "звізда": Єфросиніна відповіла маразматику Соловйову

10:37

У Сніданку з 1+1 Оля Полякова розповіла про участь у грузинських Танцях з зіркамиВідео

10:32

ЗСУ "відкобзонили" однопрізвищника диктатора Франка

10:31

Військові невдачі РФ послаблять режим, з'являться умови для відсторонення Путіна від влади - МаломужВідео

10:27

Як оформити вікно без штор: найкращі ідеї для різних кімнат

10:11

"Поп-король вже не той": осиплий Кіркоров зганьбився на концерті

09:58

Конфлікт в елітах РФ: у Кремлі задумалися над "нейтралізацією" Пригожина - ЗМІ

09:36

У Кремлі серйозно думають про застосування "ядерки"?Погляд

09:34

ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою: у жовтні ворог втрачав по 40 танків на день - розвідка БританіїВідео

09:20

У трьох областях аварійно вимикатимуть світло: в Укренерго розповіли, де не буде електрикиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти