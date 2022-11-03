Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України: експерт розкрив хитрий сценарій

Іран можуть покарати за підтримку Росії у війні проти України / колаж УНІАН

Влада Саудівської Аравії попередила Сполучені Штати Америки про те, що Іран планує найближчим часом напасти на неї і Ірак. Такі повідомлення можуть бути пов'язані з ситуацією в Україні.

В інтерв'ю Главреду експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса зазначив, що якщо розглядати це як підготовку громадської думки до, наприклад, обмежених ударів по іранському заводу з виробництва безпілотників, тобто вкидається інформація, що ударом по військовому об'єкту ми попередили напад Ірану.

"Але знову ж таки, це потрібно перевірити, чекаючи, що буде далі. Я не виключаю, що цією інформацією можуть скористатися, щоб завдати удару по об'єктах, в тому числі тим, де виробляються дрони, які Іран передає Росії. Тобто щоб і покарати Іран, і виправдати причину того, що удар завдали першими", - пояснив експерт.

Куса зазначив, що це - серйозна ескалація, для якої потрібне обґрунтування.

"Але навіть в цьому випадку все небезпечно і ризиковано, але я вірю, що США і їх союзники можуть це зробити. Вони можуть на це піти, тому що і в США, і Саудівській Аравії, і в Ізраїлі вистачає "яструбів", які планомірно просувають ідею про те, що з Іраном все потрібно вирішувати силовим шляхом", - підсумував експерт.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Разом з тим Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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