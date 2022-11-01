Саудівська Аравія заявила, що Іран невдовзі нападе на неї та Ірак - ЗМІ

З кінця вересня Іран вже неодноразово атакував північний Ірак / pixabay, Вікіпедія,

Влада Саудівської Аравії попередила Сполучені Штати Америки про те, що Іран планує найближчим часом напасти на неї та Ірак. Такими діями Іран хоче відволікти увагу населення від антиурядових протестів, які тривають уже понад місяць.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників Саудівської Аравії та США.

За словами джерел, Саудівська Аравія, США та низка інших держав підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил через загрозу нападу Ірану. А в Раді національної безпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану.

"Ми стурбовані картиною погроз і підтримуємо постійний контакт з Саудівською Аравією по військових та розвідувальних каналах. Ми без вагань будемо діяти для захисту наших інтересів та партнерів у регіоні", - заявив представник Ради нацбезпеки.

Зауважимо, що з кінця вересня Іран вже неодноразово атакував північний Ірак. Країна запустила десятки балістичних ракет і безпілотників. Один із дронів збили американські військові, адже той летів до Ербілю, де базуються війська США. Причиною своїх атак Іран називав спалах протестів на своїй території, організованих нібито курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.

Крім того, влада Ірану публічно звинуватила Саудівську Аравію, а також США та Ізраїль у підбурюванні демонстрацій.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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