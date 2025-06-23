Іран міг заховати більшу частину високозбагаченого урану перед атакою США - ЗМІ

Директор МАГАТЕ заявив, що поки неможливо оцінити завдані під землею збитки.

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Американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Maxar Technologies/Reuters

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США випустили 75 високоточних боєприпасів по об'єктах в Ірані

У Фордо в Ірані пошкоджено центрифуги для збагачення урану

Збиток під землею неможливо оцінити

Перед атакою США на ядерний об'єкт у Фордо Іран, імовірно, встиг перемістити в інше місце більшу частину високозбагаченого урану. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлене іранське джерело. При цьому наголошується, що підтвердити цю інформацію не вдалося.

Комерційні супутникові знімки вказують на те, що атака на ядерний об'єкт у Фордо в Ірані серйозно пошкодила або зруйнувала глибоко закопану ділянку та центрифуги для збагачення урану, які там розміщувалися, але статус ділянки залишається непідтвердженим.

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Як повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, США випустили 75 високоточних боєприпасів, включно з протибункерними бомбами, і понад два десятки ракет "Томагавк" по трьох іранських ядерних об'єктах.

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що поки що неможливо оцінити завдані під землею збитки.

Видання також повідомило, що після атаки США Іран уже обстріляв Ізраїль ракетами, поранивши десятки людей і зруйнувавши будівлі в Тель-Авіві. Крім того, Іран погрожує ударами по американських базах, а також перекрити постачання нафти через Ормузьку протоку, що може призвести до стрімкого зростання світових цін на нафту, зірвати світову економіку і спровокувати конфлікт із масивним П'ятим флотом ВМС США, який базується в Перській затоці.

​Секретний ядерний об'єкт Ірану / Інфографіка: Главред ​

Удар США по Ірану - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 червня стало відомо, що американські війська вразили об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, Натанзі та у Фордо.

За даними Fox News, США скинули шість проникаючих бомб на ядерний об'єкт у Фордо і 30 ракет Tomahawk по ядерних об'єктах у Натанзі та Ісфахані.

На супутникових знімках видно шість воронок, ймовірно, від бомб, а також розкидану землю.

Науковий співробітник CNA Corporation Декер Евелет, який спеціалізується на супутникових знімках, зазначив, що зала із "сотнями центрифуг" розташована занадто глибоко, щоб збитки можна було оцінити за супутниковими знімками.

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США поки що не готують нових операцій проти Ірану. Також він сказав, що впродовж ще кількох днів ніхто не знатиме, чи перемістив Іран частину своїх ядерних матеріалів до удару Америки.

Тим часом президент Трамп у неділю натякнув на можливість зміни влади в Ірані.

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