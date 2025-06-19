Таємна угода Трампа і Путіна викрита - чим обернеться для України війна США проти Ірану

Загострення ситуації на Близькому Сході та участь США у війні проти Ірану змістить фокус з агресії РФ, але не зможе сильно вплинути на Україну.

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Чим обернеться для України війна США проти Ірану / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп погодив атаки США по Ірану – що стане ціллю

Чи варто чекати на ядерну війну та як втручання США у війну проти Ірану вплине на Україну

Що передбачає таємна угода Трампа і Путіна щодо України

Сполучені Штати традиційно демонструють військову доблесть, розганяючи піщані бурі у слабких державах на кшталт Іраку, Сирії чи Ємену. Крім того, заяви перших осіб США можуть свідчити про можливу підготовку до вступу у війну проти Ірану на боці Ізраїлю.

Однак, коли мова заходить про сильного противника з реальними засобами удару у відповідь, наприклад Росію, американська рішучість має звичку здуватися. Навіть посилення санкцій проти країни-агресорки Росії, яка почала найбільшу війну в Європі з часів Другої Світової та продовжує терористичні ракетно-дронові удари по Україні - стає для США завданням із зірочкою, на яке Білий дім так і не може наважитись.

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Главред з'ясував, чи наважаться США повністю втягнутись у війну на Близькому Сході та які наслідки це принесе для України.

Що казав Трамп про війну Ізраїлю проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне остаточної перемоги над Іраном, щоб країна не становила ядерної загрози, передає CNN.

"Я теж не хочу втручатися, але я вже 20 років — а може, й більше — кажу, що Іран не може мати ядерної зброї… Вони її використають. Я вірю, що вони її використають", — сказав президент США.

Хоча він не шукає війни, за його словами, у випадку вибору між воєнним конфліктом та допущенням появи ядерної зброї у Тегерана, США вживатимуть необхідних заходів. Водночас Трамп припустив, що, можливо, до війни і не дійде.

Чи братимуть США участь у війні проти Ірану

Що стосується участі США у конфлікті, Він зазначив, що має плани дій у ситуації з Іраном, але вважає за краще ухвалювати остаточні рішення в останній момент, адже під час війни обставини можуть стрімко змінюватися.

"У мене незабаром зустріч у Воєнній кімнаті, Ситуаційній кімнаті, як деякі люди її називають. Тож ми зустрінемося, ми побачимо. Ми в розпалі цього", — додав глава Білого дому.

Дональд Трамп / Фото: скріншот

На запитання щодо можливої зміни іранського режиму, Трамп заявив, що має відповідний план, але поки не готовий його розкривати. Він знову згадав про ймовірність укладення нової ядерної угоди, натякнувши, що Іран нібито зацікавлений у переговорах, хоча в Тегерані це заперечують. Попри це, президент США запевнив, що не відкидає можливості зустрічі з іранськими представниками.

Як в США пояснюють можливі удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп може ухвалити рішення про військове втручання проти Ірану з метою зупинити його ядерну програму. На це натякнув віце-президент США Джей Ді Венс у дописі в мережі X, вказавши, що Іран мав можливість розвивати цивільну ядерну енергетику без високого рівня збагачення урану, але свідомо порушив умови нерозповсюдження.

Венс підкреслив, що Трамп досі діяв обережно, зосереджуючи увагу на безпеці військових і цивільних. Проте тепер, на його думку, президент може вважати за необхідне вдатися до жорсткіших кроків, щоб зупинити ядерні амбіції Тегерана.

Джей Ді Венс / Фото: senate.gov

"Це рішення, зрештою, належить президенту. І, звичайно, люди мають рацію, коли стурбовані зовнішніми проблемами після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру в цьому питанні. І побачивши це зблизька, я можу запевнити вас, що він зацікавлений лише в тому, щоб використовувати американську армію для досягнення цілей американського народу. Що б він не робив, він зосереджений на цьому".

Трамп погодив атаки США по Ірану

За даними The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп вже схвалив план завдання удару по іранських ядерних об’єктах, зокрема по підземному комплексу Фордо, який здатна пробити лише американська високоточна зброя. Про своє рішення глава Білого дому повідомив радникам у закритому форматі ще у вівторок.

Попри це, остаточний наказ поки що не віддано, адже Трамп продовжує сподіватися, що Іран погодиться на нову ядерну угоду під тиском. У коментарях журналістам він натякнув, що рішення ще не прийняте остаточно, однак пообіцяв "важливі події" вже найближчими днями чи тижнем.

Фордо / Інфографіка: Главред

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела у федеральних структурах США, у Вашингтоні вже активно готуються до ймовірного початку військової операції. Керівництво кількох відомств розпочало підготовчі дії, що свідчить про налаштування інфраструктури для прямого конфлікту з Іраном.

За словами джерел, удар може відбутися вже найближчими вихідними. Водночас кілька днів очікування дають Тегерану шанс продемонструвати готовність до поступок — зокрема щодо обмеження збагачення урану — з метою уникнути удару США.

Чи варто чекати на ядерну війну та як втручання США у війну проти Ірану вплине на Україну

Політичний аналітик Олександр Кочетков в коментарі Главреду висловив думку, що у випадку, якщо Іран таки створить власний ядерний арсенал, а Ізраїль це проґавить, ризик ядерного конфлікту на Близькому Сході стане реальністю. Саме тому ситуація в регіоні нині привертає увагу всього світу.

"Ізраїль нам допомагав, але тихо, ховаючись, щоби не псувати відносини з Росією. Ізраїль надав нам Patriot, але не напряму – він передав його Штатам, які дещо відремонтували, модернізували й лише тоді передали нам. Тобто Ізраїль Україні особливо не допомагає", - зазначив він.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Водночас, за його словами, загострення між Іраном і Ізраїлем впливає насамперед на фокус Сполучених Штатів, тоді як Європа, навпаки, не бажає втягнення в новий конфлікт і продовжує зосереджуватися на підтримці України.

"А от США, так, зосередяться саме на конфлікті на Близькому Сході і будуть саме на боці Ізраїлю, хоча формально будуть прикидатися миротворцями. Але США зараз не те що не допомагають Україні, а допомагають Росії і є її партнером, якщо судити по діях і заявах американців", - сказав аналітик.

Кочетков наголошує, що зменшення уваги США до України не стане критичним, адже американська допомога останнім часом і так поступово скорочувалась. Більше того, певне відсторонення Вашингтона може навіть зіграти на користь Києву, зважаючи на риторику, яка іноді натякає, що війну можна було б припинити, якби Україна поступилася Росії.

"Тож у світі зберігатиметься два центри напруги – Україна і все, що відбувається навколо Ізраїлю", - резюмував він.

Трамп обміняв Іран на Україну – що передбачає таємна угода Трампа і Путіна

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду зауважив, що ізраїльська авіація успішно захопила контроль над іранським повітряним простором. На підтвердження цього він навів факти застосування прямопадаючих авіабомб по цілях у самій столиці Ірану, що свідчить про відсутність ефективної протиповітряної оборони з боку Тегерана.

За словами експерта, 16 червня штаб ЦАХАЛ офіційно оголосив про завершення першого етапу операції, який полягав у знищенні керівних фігур в Ірані як у військовій, так і політичній та економічній сферах, а також в ураженні наземних об'єктів, доступних для авіації.

Олег Жданов / Фото: скріншот

Жданов наголосив, що Ізраїль самостійно не зможе реалізувати другий етап операції, оскільки не має протибункерних бомб, адже такі є лише в арсеналі США. Їх застосування передбачає використання важких бомбардувальників, які скидають боєприпаси безпосередньо на підземні цілі.

Це, на думку експерта, може пояснювати неочікуваний від’їзд Дональда Трампа з саміту. За його словами, Сполучені Штати, ймовірно, готуються до прямої участі у конфлікті на боці Ізраїлю.

"Тож наша війна Трампа більше не цікавить. Фактично відбувся розмін Ірану на Україну. При цьому Трамп каже, що санкції проти Росії він вводити не буде, "Путін – класний хлопець", і він ображений. По суті, Трамп дає Путіну карт-бланш робити все, що він хоче. США воюють з Ізраїлем в обнімку проти Ірану, а Росія може розбиратися з Україною. Зверніть увагу, Трамп не просто відмовився запроваджувати санкції, а ще й потролив Європу, сказавши, щоб європейці вводили санкції, якщо їм треба. Одним словом, як я розумію, Трамп завершив розворот у бік Російської Федерації", - сказав він.

Крім того, військовий експерт, відповідаючи на питання про те, що передбачає "угода з Росією" про яку так часто говорив Трамп, зазначив, що вона передбачає розмін Ірану на Україну.

"Так, вона (угода – ред.) відбулася. Ба більше, Трамп навіть хотів легалізувати Путіна на міжнародній арені, призначивши його переговірником між Іраном та Ізраїлем. Однак Мерц сказав, що це вже перебір. Власне, тому Трамп і образився, посварився з європейцями, грюкнув дверима і поїхав достроково з саміту", - стверджує він.

Водночас, Жданов підкреслив, що у політичному та військовому плані наслідків для України від такої позиції Трампа не буде.

"Ми й так уже випробували на собі все. Скажіть, чого ми ще не випробували? Скриньку Пандори (застосування ядерної зброї - ред.) навряд чи хтось ризикне відкрити. Тим паче, Путін хоче завоювати Україну, а не отримати у своє розпорядження ядерний смітник. Та й Європа, якою б боягузливою вона не була, не захоче отримати над собою радіоактивну хмару. Російські пропагандисти малюють, що ядерна хмара в разі ядерного удару по Україні піде на Європу, але вона ж може піти і на Москву. Тому я думаю, що до ядерки не дійде. Якщо ти хочеш щось завоювати, ти це псувати не будеш – товар треба берегти", - додав він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Чим закінчиться війна на Близькому Сході

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що подальша ескалація між Іраном та Ізраїлем, найімовірніше, буде стримана, адже жодна зі сторін не зацікавлена у переростанні конфлікту в ядерну війну. Зокрема, Іран усвідомлює, що не зможе витримати відкритого зіткнення з Ізраїлем, який значно переважає його у технологічному плані. До того ж, в Ізраїлі війна — це справа всього суспільства, а не лише військових. Тому Тегеран не прагне війни, розуміючи її потенційні наслідки, особливо за умов можливої підтримки Ізраїлю з боку США та частково Великої Британії.

"Найімовірніше, сторони будуть шукати варіант певної домовленості, щоб Іран не перейшов до серійного виробництва ядерної зброї. Адже експериментальну ядерну зброю Іран має, а от серійному її виробництву спробують запобігти", - резюмував експерт.

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