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"У росіян нічого немає": Мусієнко розповів, чи виготовляє РФ нову бронетехніку

6 листопада 2022, 03:45

Наразі Росія використовує переважно розконсервовану техніку, 30 – 40% якої виявляється непридатною для використання.

Российские военные, уничтоженная российская техника
Наразі Росія позбавлена можливості виробляти сучасні моделі бронетехніки / Reuters, УНІАН

Українські захисники завдають влучних ударів по техніці російських окупантів, а тому в РФ виникли значні проблеми з бронетехнікою. Адже через запроваджені Заходом санкції росіяни вже не можуть виготовляти достатню кількість техніки та ще й модернізованого зразка.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю 24 каналу.

За його словами, наразі Росія позбавлена можливості виробляти сучасні моделі бронетехніки. Наприклад, щодо бойових машин піхоти в окупантів відбувся відкат від моделей БМП-3 до БМП-1.

"Так само у них на сьогодні немає оптики, немає приладів нічного бачення та деякого іншого устаткування для модернізації танків Т-72 та виникають проблеми з іншою бронетехнікою", - розповів експерт.

Тобто, за його словами, щось виробляти росіяни ще можуть, але вже у значно меншій кількості і звісно ж не модернізованого зразка. Наразі Росія використовує переважно розконсервовану техніку, 30 – 40% якої виявляється непридатною для використання.

Мусієнко зауважив, що Росія досить серйозно втратила свій потенціал щодо боєздатної військової техніки, що підтверджує те, як окупанти беруть зараз навіть немодернізованого зразка танки Т-72 у Білорусі для навчання мобілізованих та для перекидання їх у війну проти України.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські захисники протягом сорока хвилин збили російський ударний вертоліт, а також штурмовик Су-25. Вартість однієї одиниці Ка-52 становить близько $16 млн, а Су‒25 - $11 млн. тому загальна вартість знищеної техніки становить близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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війна в Україні Олександр Мусієнко війна Росії та України
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