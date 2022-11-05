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На Луганщині ЗСУ розбили цілий батальйон мобілізованих росіян, понад 500 загиблих - ЗМІ

5 листопада 2022, 23:34

Російський солдат Олексій Агафонов, який залишився живим після обстрілу ЗСУ, розповів, що понад 500 людей з його батальйону було вбито.

На Луганщині ЗСУ розбили цілий батальйон мобілізованих росіян, понад 500 загиблих - ЗМІ
Сотні ворогів ліквідовано / 10-а гірсько-штурмова бригада, УНІАН

Біля села Макіївка Сватівського району Луганської області українські захисники розбили цілий батальйон мобілізованих росіян. З 570 окупантів вижили лише 29.

Про це повідомляє російське видання "Верстка" із посиланням на російського військового, який вижив, і родичів мобілізованих.

За словами вцілілого російського військового Олексія Агафонова, мобілізовані проходили підготовку у військовій частині 2079. Командир батальйону обіцяв росіянам, що їх привезуть у район Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали приєднатися до так званої "територіальної оборони". Проте у ніч на 2 листопада весь батальйон відвезли на лінію зіткнення.

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери відразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватися, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілі 29, ще 12 поранені, решта – все", - розповів Агафонов.

Агафонов також додав, що до цього на цих самих позиціях розбили щонайменше ще один батальйон із мобілізованих.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут на Луганщині на передок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять тільки контрактники і добровольці, а на передку мобілізовані", - розповів він.

Зазначається, що про сотні загиблих окупантів виданню також розповіла дружина одного з мобілізованих – Злата. "Загиблих, звичайно, більше половини", - сказала вона.

Крім того, інформацію підтвердила дружина ще одного вцілілого мобілізованого – Людмила Черних.

"Він подзвонив мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл, і вони з Краснодона дісталися якимось чином до Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись іти, навіть до блокпостів бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять про допомогу", - поділилася вона.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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