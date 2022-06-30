Манія величі та шизофренія: хакери поставили "діагнози" Путіну і Лаврову

Хакери помістили Путіна і Лаврова в психлікарню / Фото УНІАН

Хакер зламали сайт однієї з наркологічних клінік російського Бєлгорода і розмістили там фотографії президента РФ Володимира Путіна, глави Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

В даний час сайт клініки не відкривається, але 24 канал встиг побачити сліди роботи хакерів.

Цікаво, що хакери поставили і діагнози політикам з країни-агресора.

У Путіна "діагностували" манію величі, у Лаврова - шизофренію, а Медведєву приписали парафрафренічний синдром.

Путін хворий - що відомо

Президент Росії Володимир Путін страждає через небезпечне захворювання. Медики виявили у нього рак крові, пише британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ.

Ексглава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

На початку червня журналістам стало відомо, що Путіна готують до операції. За даними ЗМІ, у президента РФ діагностували рак підшлункової залози. Хвороба прогресує. Операція якщо і продовжить життя Путіна, то ненадовго. На думку джерел, мова йде максимум про 3-4 місяці.

Київський лікар-психіатр Антон Михайлов вважає, що Путін демонструє явні ознаки параноїдальної поведінки.

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