'Хоче посіяти страх': в ISW розкрили, які приховані сигнали Путін посилає НАТО

Путін цинічно сказав, що РФ "ніколи не ініціювала військове протистояння" з Європою.

Путін пригрозив Європі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Путін зробив абсурдні заяви під час виступу у Валдайському клубі

Він намагається відмовити НАТО від посилення оборони та підтримки України

Росія також прагне посіяти розбрат і страх у Європі

Російський диктатор Володимир Путін продовжує погрожувати Європі в межах інформаційних зусиль, спрямованих на стримування Заходу від відповіді на ворожі дії Кремля. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що Путін зробив свої заяви під час щорічного виступу у Валдайському клубі, міжнародному дискусійному форумі.

"Валдайський клуб служив корисним інструментом у багаторічних зусиллях Кремля щодо впливу на політику Заходу на користь Росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Путін сказав, що Москва уважно стежить за "мілітаризацією" Європи, мовляв, "ніхто не сумнівається", що відповідь Росії на це "не змусить себе довго чекати". З його слів, нібито Кремль оцінює, чи є зусилля Європи "просто балачками", чи РФ повинна вжити "контрзаходів", які "будуть дуже переконливими".

Крім того, диктатор абсурдно заявив, що Російська Федерація начебто "ніколи не ініціювала військове протистояння", але припустив, що військова конкуренція з його країною "зрештою погано закінчиться для провокатора". Натомість попередження європейських лідерів про агресію РФ є "нісенітницею" та спробами "розпалити істерію" в Європі.

"Путін намагається відмовити європейських членів НАТО від посилення власних оборонних зусиль і наданні військової підтримки Україні, що суперечить власним стратегічним цілям РФ, стверджуючи, що Росія є загрозою для Європи лише доти, доки Європа чинить опір цілям Путіна", - кажуть аналітики.

В ISW додають, що ця риторика Путіна з'явилася після нещодавніх вторгнень російських та неідентифікованих безпілотників до повітряного простору країн Європи з порушенням міжнародних норм безпеки, а також гібридних та диверсійних операцій Москви проти військових об'єктів та логістики НАТО.

"Росія також прагне посіяти розбрат і страх у Європі за допомогою гібридних операцій. Зокрема, в Польщі, Німеччині та Литві. Путін, ймовірно, мав на меті використати своє звернення у Валдайському клубі як місце для цих зауважень, щоб його різні інформаційні зусилля, включаючи ті, що спрямовані на Європу, охопили ширшу аудиторію та сукупно досягли бажаного ефекту: переконати Захід не підтримувати Україну або захищатися від Росії", - підсумували у відомстві.

Чи готова Європа до війни з РФ

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов сказав, що зараз Європа однозначно не готова до протистояння з РФ.

За його словами, Європі потрібно щонайменше п'ять-сім років, щоб перезапустити ВПК і всерйоз підійти до модернізації збройних сил.

Чисельність ЗС країн Європи / Інфографіка: Главред

Володимир Путін - останні заяви

Як повідомляв Главред, лідер РФ Володимир Путін звинуватив у початку війни в Україні НАТО, яке нібито "наблизилося до кордонів Росії". Також він заявив, що якби Трамп був при владі, війни можна було б уникнути.

Також російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив ударами по українських атомних електростанція у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запоріжській АЕС.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

