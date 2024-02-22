'Рішення Путіна': генерал розкрив мету жорстоких обстрілів РФ по Харкову

Ігор Романенко також розповів, чи можна розцінювати удари по Харкову, як демонстративну помсту за будь-які прильоти в Білгороді.

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Чому РФ так жорстоко обстрілює Харків / колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скріншот: відео

Для Главреду генерал-лейтенант запасу, кандидатом військових наук, доктором технічних наук, професором, екс-заступником начальника Генштабу ЗСУ Ігорем Романенко розповів, чому ворог так методично лупить по Харкову, по центру, по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Експерт також розповів, чи можна це розцінювати, як демонстративну помсту за будь-які прильоти в Білгороді.

"Це зумовлено рішенням Путіна політичного характеру: він сприймав Харків як російськомовне місто, яке мало б здатися в першу чергу. Але два роки широкомасштабної війни позаду, а Харків не здався, вистояв", - пояснив він.

Генерал розповів, що для прикриття Харкова потрібні відповідні засоби протиракетної оборони, а такого роду комплексів у нас невелика кількість.

"Та й не по всіх ракетах вони можуть працювати, наприклад, Х-22, а також ракети ЗРК С-300 і С-400, які перероблені для стрільби "земля-земля", не можуть збивати. Тому ми зміцнюємо загальновійськові можливості, а також знаходимо способи протистояти повітряним ударам противника, зокрема, по Харкову", - зазначив Романенко.

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Нагадаємо, що у ГУР оцінили сценарій наступу Росії на Київ, Харків, Чернігів та Суми. Вадим Скібіцький заявив, що у росіян немає резервів, але зараз вони намагаються створити такі підрозділи для масштабного наступу на Україну.

У Харкові оцінили загрозу наступу військ РФ. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на даний момент скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає, проте певне хвилювання присутнє.

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