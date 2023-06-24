Хаос у Кремлі: бунт Пригожина може допомогти Україні з контрнаступом — CNN

Бунт найманців ПВК "Вагнера" є подарунком для України.

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/ Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Збройний бунт бандформувань ПВК Вагнера припавдуже до речі в плані початку контрнаступу України.

"Хаос в Кремлі не міг настати в кращий час для України... Те, що президент Росії Володимир Путін назвав "збройним заколотом" найманців "Вагнера", є подарунком для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російських військових", — йдеться в матеріалі CNN.

Журналісти також пишуть про те, що після початку бунту ПВК Вагнера в Україні почалося справжня "зловтіха".

відео дня

Зазначається, що знімальна група CNN перебувала поблизу лінії фронту на півдні України. Журналісти повідомляють, що бачили "велику концентрацію військ і озброєння", в тому числі новітньої західної зброї, готової до наступу.

Говорячи про "зловтіху" України, видання згадало активно поширювалося в соціальних мережах відео, на якому тодішній актор Володимир Зеленський сидить у зручному кріслі, відкорковує пиво і бере миску з попкорном, посміхаючись.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Як підкреслив радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.

Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.

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