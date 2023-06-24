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Путін в істериці звернувся до росіян і та заявив про удар в спину

Андрій Ганчук
24 червня 2023, 10:02 оновлено 24 червня, 10:31
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Директор агресора Росії Володимир Путін віддав наказ на придушення заколоту Євгена Пригожина, і невпевнено заявив, що "постарається врегулювати ситуацію".
Володимир Путін
Путін підтвердив, що Москва більше не контролює Ростов / скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін виступив з першою заявою після захоплення бойовиками ПВК Вагнера Євгена Пригожина Ростова-на-Дону. Він підтвердив контретррористичні заходи в Москві, захоплення Ростова і назвав ситуацію "важкими часами". Путін невпевнено сказав, що, мовляв, "постарається стабілізувати обстановку". Він віддав команду військам РФ придушити заколот Пригожина.

Президент держави-окупанта Володимир вранці, 24 червня, виступив з короткою заявою щодо ситуації в Росії. Путін сподівається, що, мовляв, заколот все-таки вдасться подолати.

Дивіться заяву Путіна про заколот Пригожина:

Головні заяви Путіна:

Путін повідомив, що вночі говорив з командувачами всіх напрямків: "Війська борються героїчно"

відео дня

Путін: "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту"

Путін закликав до єдності, консолідації та відповідальності

Путін: "Те, з чим ми зіткнулися - це зрада"

"Ми боремося за право залишатися Росією, ця битва вимагає єднання всіх сил, коли в сторону має бути відкинуто все, що розділяє нас. І тому дії, які розколюють нашу єдність — це, по суті, відступництво і удар в спину Росії і нашому народу. Саме такий удар був нанесений в 1917 році, коли наша країна воювала в Першій світовій війні, і перемогу у неї вкрали".

Путін підтвердив захоплення Ростова

"Будь-яка смута - смертельна загроза, наші дії будуть жорсткими";

"Ми подолаємо будь-які випробування".

Це зрада, непомірні амбіції Пригожина призвели до зради, - Путін

"Ми не дамо громадянській війні повториться, захистимо наш народ і державність"

"Ми боремося за наш суверенітет і незалежність, за право бути і залишатися Росією, державою з тисячолітньою історією"

"Росія веде важку боротьбу за своє майбутнє, проти Росії спрямована вся військова та інформаційна машина Заходу"

"Збройні сили РФ отримали необхідний наказ про нейтралізацію тих, хто організував збройний заколот", — Путін.

Збройний заколот Пригожина в РФ

23 червня ввечері ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив кадрових військових Міноборони окупантів РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. За його словами, тепер 25 тисяч вагнерівців мають намір розібратися з Міноборони.

Після цього в Москві, Ростові, а також інших містах РФ почала з'являтися військова техніка. У Кремлі сказали, що Путін, мовляв,"в курсі ситуації". ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина і звинуватила його в заклику до військового заколоту.

Вагнерівці, ймовірно, рухаються колонами на Москву.

24 червня Пригожин вранці сказав, що бойовики Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в місті Ростов-на-Дону. За його словами, за ніч вони збили 3 літаки військ РФ.

ПВК Вагнера вже у Воронежі і, ймовірно, контролюють місто.

У Москві, Підмосков'ї і Воронезькій області впровадили режим контртерористичної операції.

Інші новини:

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