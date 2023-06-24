Пригожин з ПВК "Вагнера" планують дійти до самої Москви - розвідка Британія

Розвідка Британії вважає, що бунт ПВК "Вагнера" - виклик російській державі, і найближчі години будуть ключовими в тому, як буде розвиватися ця криза.

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Пригожин майже напевно має на меті дістатися до Москви - розвідка Британії / колаж Главред, скріншоти з відео

Заколот ПВК "Вагнер" та їх отамана Пригожина - найсерйозніший виклик країні-агресору РФ. І найближчі години 24 червня будуть ключовими в тому, як буде розвиватися ця криза. Такий прогноз ситуації зробили співробітники розвідка Британії.

Британці відзначили, що найманці перейшли через російський кордон як мінімум в двох місцях, взяли під контроль військовий штаб в Ростові, а частина вагнерівців рухаються на північ через Воронезьку область і "майже напевно мають на меті дістатися до Москви".

Путінські силовики, по всій видимості, не роблять помітні опору "вагнерівцям".

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У найближчі години, кажуть британські розвідники, лояльність російських сил безпеки матиме ключове значення для розвитку військового перевороту.

"Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час", – підсумували британці.

Військовий переворот Пригожина в Росії

Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин увечері 23 червня зробив заяву про те, що кадрові війська країни-окупанта Росії вдарили ракетами по тилових позиціях бойовиків. Після цього він сказав, що його угруповання в 25 тисяч бойовиків йде на розбірки з Міноборони.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під контроль Ростов-на-Дону. Бойовики контролюють всі військові об'єкти в регіоні. За словами Пригожина, за ніч вагнерівці збили 3 вертольоти російських окупантів, які намагалися завдати по них ударів.

Крім того, з'явилися відомості про те, що Вагнер вже контролює Воронеж. Там бойовики Пригожина також взяли всі військові об'єкти.

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