Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні, ще дві системи на підході - Зеленський

У червні посол Ізраїлю в Україні повідомив, що ізраїльський Patriot перебуває в Україні.

Patriot від Ізраїлю перебуває в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov

Коротко:

Ізраїль передав Україні систему ППО Patriot

Україна очікує ще дві системи від інших партнерів

Ізраїль передав Україні систему ППО Patriot, вона вже місяць захищає українське небо. Також Україна очікує на ще дві системи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени. Давайте все. Більше про Patriot я не буду говорити", - сказав президент.

Зазначимо, що Зеленський, говорячи про ще дві системи Patriot, на які очікує Україна, має на увазі постачання цих систем ППО від інших партнерів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 9 червня посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що всупереч поширеним уявленням, Ізраїль все ж таки передавав Україні озброєння, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot, які були отримані від США ще на початку 1990-х років.

В Ізраїлі офіційно спростували інформацію про передачу Україні систем Patriot, які країна отримала у США на початку 1990-х років.

А українські дипломати відмовилися її коментувати, пославшись у цьому питанні на "моменти безпеки".

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

