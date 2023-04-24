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ГУР планувало масований удар по Москві, але відклало операцію — WP

Олексій Тесля
24 квітня 2023, 13:57 оновлено 24 квітня, 14:10
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Західні чиновники захоплюються Кирилом Будановим, але його зухвалість змушує їх нервувати.
Кремль
У ГУР планували влаштувати "бавовну" в Москві / УНІАН

Українське військове керівництво розглядало варіанти масованих ударів по столиці країни-агресора Москві, а також по порту в Новоросійську.

Однак після стурбованості, висловленої в США через побоювання агресивної відповіді РФ, удари, приурочені до початку розв'язаної Кремлем війни, були відкладені, пише The Washington Post.

"Глава військової розвідки України Кирило Буданов планував сміливі удари в глибокому тилу ворога, що викликало занепокоєння офіційних осіб у Вашингтоні. Генерал-майор Кирило Буданов доручив одному зі своїх офіцерів "підготуватися до масових ударів 24 лютого... всім, що є в розпорядженні ГУР", — йдеться в матеріалі.

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Згідно з секретною доповіддю Агентства національної безпеки США, в Україні також розглядався морський удар з використанням тротилу по Чорноморському портовому місту Новоросійськ.

Уточнюється, що за два дні до річниці початку війни ЦРУ розповсюдило нову секретну доповідь: ГУР "на прохання Вашингтона погодилося відкласти удари" по Москві. При цьому Вашингтону доводиться стримувати Україну, яка прагне перенести бойові дії на територію Росії.

"Деякі американські чиновники розглядають напади на Росію, особливо із застосуванням американської зброї, як дуже ризиковані операції, які можуть здатися президенту Росії Володимиру Путіну настільки загрозливими, що він вдасться до використання тактичної ядерної зброї", — уточнюється в матеріалі.

Також повідомляється, що в приватних розмовах американські і європейські чиновники висловлюють своє захоплення Будановим. Але вони також кажуть, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати.

Подробиці планів ГУР за кордоном

Зокрема, в документах йдеться про те, що 13 лютого Буданов наказав одному зі своїх офіцерів бути готовим до операції, а США повторили публічну рекомендацію своїм громадянам негайно покинути РФ.

Відомство Буданова планувало атакувати членів ПВК "Вагнер" в Малі, але поки невідомо на якій стадії зараз знаходиться операція і чи отримали в ГУР дозвіл на виконання своїх планів.

ГУР також розробило плани таємних атак на російські сили в Сирії з використанням таємної допомоги курдів.

Офіційні особи у Вашингтоні та Європі зробили Україні зауваження за атаки за межами її території, які, на їхню думку, зайшли занадто далеко.

Крім того, американські чиновники також стурбовані тим, що Пекін, ймовірно, розглядатиме атаки України всередині Росії як "можливість представити НАТО як агресора", і що Китай може збільшити свою підтримку Росії, якщо вважатиме ці атаки "значними".

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

За його словами, з 03:30 "була зроблена спроба атаки на Севастополь". Развожаєв заявив, що один надводний дрон нібито "знищили сили ППО", а другий вибухнув сам.

Нагадаємо, 22 березня в окупованому Росією Севастополі прогриміла серія гучних вибухів. Повідомлялося про атаку дронів. Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

23 квітня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" для ворога.

Більше новин:

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