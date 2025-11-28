Сили оборони повернули контроль і розгромили ворога біля важливого міста

Українські військові стабілізували ситуацію на важливому напрямку.

Як змінилася ситуація в районі Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Головне:

Сили оборони стабілізувати фронт в районі Гуляйполя

Противник хоче перерізати українську логістику і контролювати підходи до міста

Українські військові планують перетворити Гуляйполе на "червону лінію"

Біля міста Гуляйполе, що у Запорізькій області, 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ окупаційних військ країни-агресорки Росії.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, українські військові повернули контроль над ситуацією на даному напрямку і станом на 28 листопада фронт стабілізовано. Противник зазнає великих втрат у живій силі.

відео дня

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Як ворог намагається відрізати логістику ЗСУ

Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі Ранок.LIVE також підтвердив, що попри усю складність ситуації, українські підрозділи стабілізували оборону в районі Гуляйполя.

Він також повідомив, як на цій ділянці фронту діє ворог. Окупаційні війська РФ використовують панівні висоти на сході від Гуляйполя, щоб перерізати українську логістику.

Росіяни б'ють артилерією, авіацією та дронами, щоб закріпитися на висотах і контролювати підходи до міста. Однак українські захисники протидіють ворогу і наразі в них є чіткий план.

"План полягає приблизно в тому, щоб зробити з Гуляйполя таку собі абсолютну червону лінію, за яку росіяни б не мали зайти або принаймні дуже довго там затриматися, щоб там їх знищувати", - розповів Пехньо.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео ударів Сил оборони по окупантах в районі Гуляйполя:

Як ситуацію в районі Гуляйполя оцінює експерт

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, на Запорізькому напрямку українські сили зберігають оборону, проте ситуація ускладнюється.

Найбільша загроза наразі виникла у районі Гуляйполя та Покровського. Противник активізував дії поблизу дна Каховського водосховища, де можливі диверсійно-розвідувальні операції.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно у Запорізькій області один із підрозділів українських військ неузгоджено відійшов із займаних позицій. Ворог скористався ситуацією та зайшов у фланг Сил оборони.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що армія РФ окупувала Зелений Гай та просунулась поблизу сіл Високе та Яблукове. Фактично, росіяни захопили майже всі селища поблизу Гуляйполя.

Напередодні, за словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля Високого Запорізької області.

Про джерело: Сили оборони півдня Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназу та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

