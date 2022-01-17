Україну накриють потужні снігопади: коли та де чекати різкого похолодання

В Україні прогнозують сніг і сильний вітер / фото: khersonline.net

Причиною небезпечної погоди з найсильнішими поривами вітру в Україні став одночасний вплив циклону і антициклону.

За даними синоптиків, пориви досягали 80 кілометрів на годину, йдеться в матеріалі ТСН.

Журналісти нагадують, що стихія трощила дахи будинків, валила дерева і з легкістю кидала великі сміттєві баки. На жаль, не обійшлося без жертв.

Новий удар стихії

Відзначається, що в неділю ураган трохи притих, але з сьогоднішнього дня він знову посилиться до 50 кілометрів на годину.

Крім того, синоптики обіцяють потужні снігопади, які накриють захід, північ і центр.

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За їхніми прогнозами у вівторок опади доберуться в південні і східні області. Денні позначки триматимуться від 0 до -3°C.

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Прогноз погоди на Водохреща

У день масових купань в ополонках на Водохреща в крижаній воді морози теж будуть триматися.

За прогнозом, у Криму очікується -1°C. втім, найрозкішніше буде на Луганщині та Донеччині, особливо вночі: до -10°C.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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