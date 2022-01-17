Україну накриють потужні снігопади: коли та де чекати різкого похолодання

Ураганний вітер з сьогоднішнього дня знову посилиться до 50 кілометрів на годину.
Причиною небезпечної погоди з найсильнішими поривами вітру в Україні став одночасний вплив циклону і антициклону.
За даними синоптиків, пориви досягали 80 кілометрів на годину, йдеться в матеріалі ТСН.
Журналісти нагадують, що стихія трощила дахи будинків, валила дерева і з легкістю кидала великі сміттєві баки. На жаль, не обійшлося без жертв.
Новий удар стихії
Відзначається, що в неділю ураган трохи притих, але з сьогоднішнього дня він знову посилиться до 50 кілометрів на годину.
Крім того, синоптики обіцяють потужні снігопади, які накриють захід, північ і центр.
За їхніми прогнозами у вівторок опади доберуться в південні і східні області. Денні позначки триматимуться від 0 до -3°C.
читайте такожВріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолодання
Прогноз погоди на Водохреща
У день масових купань в ополонках на Водохреща в крижаній воді морози теж будуть триматися.
За прогнозом, у Криму очікується -1°C. втім, найрозкішніше буде на Луганщині та Донеччині, особливо вночі: до -10°C.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.
Читайте ще:
- Вріже мороз до -21°: українцям назвали дату різкого потепління
- Рекордна спека з "потопами": українці дізналися несподіваний прогноз на літо 2022
- Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудня