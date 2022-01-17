Львів засипав сильний снігопад і спіткав потужний вітер: атмосферні кадри

Прогнози синоптиків збулися і 17 січня на Львів обрушився божевільний снігопад з потужними поривами штормового вітру.

Великий і великий сніг йшов майже з самого ранку, тому до вечора він вже засипав все місто. Однак вітер зі швидкістю 25-28 метрів в секунду не дав можливості повністю насолодитися снігопадом.

У мережі пишуть, що опади почали покривати вулиці міста приблизно об 11:00. Люди, які були вдома раділи їм, а ось ті, кого сніг застав на вулиці, в захваті не були.

Також синоптики попереджали, що під загрозою могло опинитися функціонування підприємств енергетики, зв'язку, будівництва та комунального господарства. Але станом на 17: 00 повідомлень про знеструмлення або аварійні ситуації, пов'язані зі снігопадом, не було.

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Нагадаємо, у Львові ввечері 14 січня, зафіксовано рідкісне погодне явище. У місті випав крижаний сніг, кілька разів вдарила блискавка і був грім.

Також раніше українську антарктичну станцію Академік Вернадський засипало рекордним триметровим шаром снігу. Це прозошло вперше за 20 років.

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