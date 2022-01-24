Заморозить і завалить снігом: українцям розповіли, де і коли вдарить -21°

В Україні прогнозують суворі морози / vlasti.net

Тиждень, що почався в Україні, характеризуватиметься морозною погодою зі значними снігопадами, місцями очікуються хуртовини та снігові замети.

За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, у більшості областей на дорогах збережеться ожеледиця та сніговий накат.

Прогноз погоди на 26 січня

У більшості областей пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі очікується в межах -10...-5 °С, у Карпатах та східних областях -16...-11 °С.

Прогноз погоди на 27 січня

У західних областях очікується сніг, вдень з переходом у мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу. Невеликий сніг також пройде на крайньому сході країни. "У центральних, північних і східних областях вночі -15...-10 °С, на Сумщині до -20 °С; у західних областях -7...-2 °С. вдень у західних областях температура коливатиметься близько 0 °С, на решті території -7...-2 °С", - розповів синоптик.

Прогноз погоди на 28 січня

Атмосферний фронт, пов'язаний з циклоном над країнами Балтії, принесе в західні і північні регіони нову порцію снігу і мокрого снігу. У нічний час на Лівобережжі України очікується морозно: -16...-11 °С, у Харківській та Луганській областях до -21 °С.у західних та південно-західних областях помітно тепліше: -7...-2 °С. вдень очікується відлига на заході та півдні країни: -1...+ 4 °С.у східних областях затримається холодна повітряна маса з температурами -8...-3 °С.

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Прогноз погоди на вихідні

У більшості областей України очікується випадання снігу та мокрого снігу. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -8...-3 °С, в денний -3...+ 2 °с.

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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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