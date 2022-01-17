УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну накриють шквали і снігопади: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

17 січня 2022, 06:47
Прослухати новину
Зупинити

Сьогодні в Україні очікується дуже сильний вітер. Оголошено штормове попередження. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

погода, зима, вітер
Синоптик попередив українців про сильний вітер / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 17 січня, в Україні знову погіршиться погода. Синоптик оголосив по всій країні штормове попередження.

Сьогодні в Україні, крім південних областей, очікується мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця, передає Укргідрометцентр.

17 січня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с, перший рівень небезпеки. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви вітру 25-28 м/с. Синоптик оголосив другий рівень небезпеки, помаранчевий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення і припинення руху транспорту на дорогах і вулицях", - йдеться у повідомленні.

false
В Україні оголошено штормове попередження / Фото facebook.com/UkrHMC

У Карпатах очікується вночі невеликий, а вдень значний снігопад і хуртовини, а також пориви вітру до 25-30 м/с.

Реклама

Температура повітря складе:

  • у західних областях вдень від -2 до +3, а вночі 0...-8 градусів;
  • у північних - від -1 до +2 градусів, вночі -3...-6;
  • у східних областях вдень 0... + 2, а вночі -4...-8 градусів;
  • на півдні України вдень + 2....+ 6 градусів, вночі -1...-4;
  • у центральних областях вдень від -2 до + 1, а вночі -2...-5 градусів.

Погода в Києві 17 січня 2022

Сьогодні в Києві та області вдень синоптик прогнозує помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с.

Температура по області вдень від 2 градусів морозу до трьох тепла, у Києві вдень близько 0 градусів.

17 січня вранці та вдень пориви вітру 17-22 м/с. Оголошено перший рівень рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомляв Главред, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який помер у жовтні минулого року, українцям доведеться довго чекати приходу весни. Погода в Україні буде морозною та сніжною до травня місяця.

Читайте також:

viber
синоптик прогноз погоди Укргідрометцентр новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні
Зараз ви переглядаєте новину «Україну накриють шквали і снігопади: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах Одяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рікОдяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рік 27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022 Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніПотужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дні
09:00

В Україні підвищать розмір аліментів: коли і на скільки

08:39

Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2022: Близнюкам - обман, Левам - розставання, Скорпіонам - пліткиВідео

08:29

Лікар назвав алгоритм дій та перші симптоми при повторному зараженні COVID-19Відео

08:29

Помер відомий актор з комедійного серіалу Кухня

08:15

Санкції проти Північного потоку-2: Чому США пішли на зворотнуПогляд

Реклама
07:46

Порошенко вже на борту літака з Варшави до Києва, в Жулянах на експрезидента чекають силовикиВідео

07:25

У Путіна пояснили, навіщо Росія стягнула війська до кордонів з Україною

06:47

Україну накриють шквали і снігопади: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодніВідео

06:28

Марні старання Росії не пустити Україну в НАТО: що тепер утне ПутінПогляд

06:01

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихаєФото

05:28

Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин

05:02

Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолоданняВідео

04:47

Нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кавиВідео

04:19

Королева кімнатних рослин: як змусити бегонію цвісти в домашніх умовахВідео

03:54

Медик закликала відмовитися від білого хліба: у чому його страшна небезпекаВідео

03:15

Два наймодніших кольору в інтер'єрі в 2022 році: вони зроблять будинок унікально красивимФотоВідео

02:45

Українцям перекривають газ: кого "карають" і в чому причинаВідео

02:16

Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

01:45

Злетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголюВідео

01:17

"Я складаюся з манго": Злата Огневич в бікіні розсунула ноги і показала фанатам свої татуюванняФото

Реклама
00:51

Прикмети на 17 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16 січня, неділя
23:55

Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

23:25

Українець звернувся до НАТО: пропонує забрати його землю під військову базу

23:10

У Кременчуці мікроавтобус влетів у АЗС, спалахнула пожежа

22:57

Росія спровокувала кризу та має проявити гнучкість - СтолтенбергВідео

22:25

Данія виділила Україні 22 млн євро: на що будуть витрачені гроші

22:03

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

22:02

Загроза вторгнення РФ: Канада рекомендує своїм громадянам не їхати в УкраїнуВідео

21:54

У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ, мешканців евакуюють

21:26

Атака хакерів: у Байдена погрожують відповіддю, якщо підтвердиться причетність РФВідео

21:21

В Італії помер легендарний засновник будинку моди

20:50

Порошенко зізнався, які "сигнали" отримував перед поверненням в УкраїнуВідео

20:49

Весна вже в лютому: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зимиВідео

20:30

Андріє Шевченко, прощавай: у Польщі спростували інформацію щодо переговорів із тренеромВідео

20:03

Росія натякала на розміщенні ядерних ракет біля США - NYT

19:27

Різкий стрибок цін: в Україні рекордно подорожчало вершкове маслоВідео

19:27

Чорний тиждень Володимира ВолодимировичаПогляд

19:01

Ірина Білик знялася в байкерському вбранні на мотоциклі

18:42

Порошенко анонсував повернення в Україну та оцінив ймовірність арештуВідео

18:20

"Не можемо більше терпіти". у Кремлі заявили про "вторгнення" НАТО в Україну

Реклама
18:14

У Києві миші і таргани атакували десятки квартирВідео

17:56

Загроза "кривавої війни": Кулеба вимагає від РФ доказів відсутності планів агресіїВідео

17:37

Кинулася з моста на лід: підліток намагалася вчинити суїцидВідео

17:32

Monobank закриває рахунки: кому відмовляють в обслуговуванні та чому

17:02

"Візьми ніж - і відріж ілюзії": рецензія на фільм "Крик"Відео

16:59

На Донбасі виявлено близько 300 одиниць військової техніки бойовиків: опублікована картаВідео

16:55

Зліт тарифів на комуналку: українці дізналися про нове зростання цінВідео

16:47

Магніти бідності: які речі не можна купувати і приносити в будинокВідео

16:38

Стало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуВідео

16:09

Голодна кутя на Водохреща: найпростіший і швидкий рецептВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти