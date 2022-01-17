Україну накриють шквали і снігопади: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

Синоптик попередив українців про сильний вітер / Фото ua.depositphotos.com

У понеділок, 17 січня, в Україні знову погіршиться погода. Синоптик оголосив по всій країні штормове попередження.

Сьогодні в Україні, крім південних областей, очікується мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця, передає Укргідрометцентр.

17 січня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с, перший рівень небезпеки. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви вітру 25-28 м/с. Синоптик оголосив другий рівень небезпеки, помаранчевий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення і припинення руху транспорту на дорогах і вулицях", - йдеться у повідомленні.

В Україні оголошено штормове попередження / Фото facebook.com/UkrHMC

У Карпатах очікується вночі невеликий, а вдень значний снігопад і хуртовини, а також пориви вітру до 25-30 м/с.

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Температура повітря складе:

у західних областях вдень від -2 до +3, а вночі 0...-8 градусів;

у північних - від -1 до +2 градусів, вночі -3...-6;

у східних областях вдень 0... + 2, а вночі -4...-8 градусів;

на півдні України вдень + 2....+ 6 градусів, вночі -1...-4;

у центральних областях вдень від -2 до + 1, а вночі -2...-5 градусів.

Погода в Києві 17 січня 2022

Сьогодні в Києві та області вдень синоптик прогнозує помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с.

Температура по області вдень від 2 градусів морозу до трьох тепла, у Києві вдень близько 0 градусів.

17 січня вранці та вдень пориви вітру 17-22 м/с. Оголошено перший рівень рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомляв Главред, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який помер у жовтні минулого року, українцям доведеться довго чекати приходу весни. Погода в Україні буде морозною та сніжною до травня місяця.

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