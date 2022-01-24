В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадів

Погода в Укарині / ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчими днями буде холодною і сніжною. У всіх областях, крім центральних, синоптики прогнозують сніг і похмуре небо.

В Укргідрометцентрі відзначають, що морози все ще не мають наміру відступати з України. У західних регіонах вночі температура повітря опуститься до -17 градусів 25 січня, а в деяких районах і до -22.

Ніч на 25 січня буде найхолоднішою на Заході. Після морозної ночі температура повітря різко підніметься до нуля.

У Львові ж буде -13...-15 градусів, а на Волині - -10...-12 градусів.

Вдень у Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до -6...-8 градусів, а на Буковині - -1...-3 градусів.

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На сході температура повітря буде вдень -2...-4 градусів. Вдень і вночі падатиме сніг. Північно-східний вітер буде рухатися зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

У центральних регіонах синоптики прогнозують морозну погоду - -4...-6 градусів. Істотних опадів не буде. Однак на дорогах у столиці прогнозують ожеледицю.

Прогноз погоди в містах України

Ужгород - -6...-8

Львів - 0...-2

Івано-Франківськ - 0...-2

Тернопіль - 0...-2

Чернівці - -1...-3

Хмельницький - -2...-4

Луцьк - 0...-2

Рівне - 0...-2

Житомир - -3...-5

Вінниця - -3....-5

Одеса - -2...-4

Миколаїв - -3...-5

Херсон - -3...-5

Сімферополь - -2...-4

Кропивницький - -4...-6

Черкаси - -4...-6

Чернігів - -4...-6

Суми - -5...-7

Полтава - -4...-6

Дніпро - -4...-6

Запоріжжя - -3...-5

Донецьк - -2...-4

Луганськ - -2...-4

Харків - -5...-7

Київ - -5...-7

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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