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В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадів

24 січня 2022, 22:58

Ніч на 25 січня буде найхолоднішою на заході.

погода
Погода в Укарині / ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчими днями буде холодною і сніжною. У всіх областях, крім центральних, синоптики прогнозують сніг і похмуре небо.

В Укргідрометцентрі відзначають, що морози все ще не мають наміру відступати з України. У західних регіонах вночі температура повітря опуститься до -17 градусів 25 січня, а в деяких районах і до -22.

Ніч на 25 січня буде найхолоднішою на Заході. Після морозної ночі температура повітря різко підніметься до нуля.

У Львові ж буде -13...-15 градусів, а на Волині - -10...-12 градусів.

Вдень у Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до -6...-8 градусів, а на Буковині - -1...-3 градусів.

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На сході температура повітря буде вдень -2...-4 градусів. Вдень і вночі падатиме сніг. Північно-східний вітер буде рухатися зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

У центральних регіонах синоптики прогнозують морозну погоду - -4...-6 градусів. Істотних опадів не буде. Однак на дорогах у столиці прогнозують ожеледицю.

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Прогноз погоди в містах України

  • Ужгород - -6...-8
  • Львів - 0...-2
  • Івано-Франківськ - 0...-2
  • Тернопіль - 0...-2
  • Чернівці - -1...-3
  • Хмельницький - -2...-4
  • Луцьк - 0...-2
  • Рівне - 0...-2
  • Житомир - -3...-5
  • Вінниця - -3....-5
  • Одеса - -2...-4
  • Миколаїв - -3...-5
  • Херсон - -3...-5
  • Сімферополь - -2...-4
  • Кропивницький - -4...-6
  • Черкаси - -4...-6
  • Чернігів - -4...-6
  • Суми - -5...-7
  • Полтава - -4...-6
  • Дніпро - -4...-6
  • Запоріжжя - -3...-5
  • Донецьк - -2...-4
  • Луганськ - -2...-4
  • Харків - -5...-7
  • Київ - -5...-7

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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