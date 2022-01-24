В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадів

Ніч на 25 січня буде найхолоднішою на заході.
Погода в Україні найближчими днями буде холодною і сніжною. У всіх областях, крім центральних, синоптики прогнозують сніг і похмуре небо.
В Укргідрометцентрі відзначають, що морози все ще не мають наміру відступати з України. У західних регіонах вночі температура повітря опуститься до -17 градусів 25 січня, а в деяких районах і до -22.
Ніч на 25 січня буде найхолоднішою на Заході. Після морозної ночі температура повітря різко підніметься до нуля.
У Львові ж буде -13...-15 градусів, а на Волині - -10...-12 градусів.
Вдень у Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до -6...-8 градусів, а на Буковині - -1...-3 градусів.
На сході температура повітря буде вдень -2...-4 градусів. Вдень і вночі падатиме сніг. Північно-східний вітер буде рухатися зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.
У центральних регіонах синоптики прогнозують морозну погоду - -4...-6 градусів. Істотних опадів не буде. Однак на дорогах у столиці прогнозують ожеледицю.
Прогноз погоди в містах України
- Ужгород - -6...-8
- Львів - 0...-2
- Івано-Франківськ - 0...-2
- Тернопіль - 0...-2
- Чернівці - -1...-3
- Хмельницький - -2...-4
- Луцьк - 0...-2
- Рівне - 0...-2
- Житомир - -3...-5
- Вінниця - -3....-5
- Одеса - -2...-4
- Миколаїв - -3...-5
- Херсон - -3...-5
- Сімферополь - -2...-4
- Кропивницький - -4...-6
- Черкаси - -4...-6
- Чернігів - -4...-6
- Суми - -5...-7
- Полтава - -4...-6
- Дніпро - -4...-6
- Запоріжжя - -3...-5
- Донецьк - -2...-4
- Луганськ - -2...-4
- Харків - -5...-7
- Київ - -5...-7
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.
Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.
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