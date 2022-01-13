В Україні вдарить міцний мороз і налетить снігопад

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні у п'ятницю, 14 січня, по всій території України буде морозною. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують мокрий сніг з дощем. При цьому в країні очікується до -13 градусів.

На всій території країни вночі та вдень очікується мокрий сніг з дощем. Також прогнозується сильний вітер до 15-20 м/с.

На заході температура повітря вночі очікується від -7 +1 градусів, а вдень +1 +4 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -5 до -1 градусів, а вдень 0 +4.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -11 -9 градусів, а вдень температура повітря складе від +2 до +4 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -7 до -2, а вдень +2 +5.

У центрі країни температура повітря складе 0 -5 градусів, а вдень + 1 + 4.

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Погода в Києві

У п'ятницю вночі та вдень у столиці очікується мокрий сніг з дощем. При цьому також прогнозується сильний вітер від 15 до 20 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі опуститься до 0 -2, а вдень прогріється до +1 +3 градусів.

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