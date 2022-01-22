Погода в Україні: очікуються снігопади, ожеледь та посилення морозів

В Україні очікуються снігопади та морози / 1zoom.ru

Погода в Україні - завтра, в неділю, 23 січня, очікуються снігопади, а місцями мокрий сніг.

Температура повітря протягом доби перебуватиме у межах від -12 до + 1 градуса, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни очікується ожеледиця. Найбільше снігу випаде в західних регіонах. Завтра на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Вітер північний 7-12 метрів в секунду, з поривами 15-20 м/с.

На решті території країни синоптики прогнозують помірні опади у вигляді снігу. У південних областях вдень очікується мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів в секунду.

Температура повітря 23 січня становитиме:

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на заході вдень від -2 до -5, вночі від -4 до -7;

на півночі вдень від -3 до -5, вночі від -6 до -9;

на сході вдень від -4 до -6, вночі від -10 до -12;

на півдні вдень від -2 до +1, вночі від -4 до -7;

у центрі вдень від -2 до -5, вночі від -7 до -11.

У Києві протягом завтрашнього дня синоптики очікують сніг. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме від -5 до -7, вдень - від -2 до -4 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліше звичайного, а в лютому взагалі може прийти весна.

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