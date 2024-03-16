Греція може передати Україні ЗРК С-300 після ударів РФ по Одесі - ЗМІ

Греція розглядає можливість постачання в Україну зенітно-ракетних комплексів С-300, які знаходяться на острові Крит. Раніше країна відмовлялася від поставок. Однак, імовірно, після того як прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс ледь не потрапив під російський обстріл в Одесі, Афіни могли змінити думку.
Як повідомляє грецьке видання Ekathimerini, останнім часом було багато розмов про заміну грецьких систем ППО на сучасні американські. Вибух російської ракети під час візиту Міцотакіса в Україну змусив Грецію менше думати про застереження країни-агресора Росії.
Деякі політики все ще сумніваються щодо поставок С-300 Україні через візит Зеленського до Туреччини, яка пропонує своє посередництво в мирних переговорах з Росією. У будь-якому разі, вікно можливостей для постачання С-300 швидко закривається, тому що система вже майже застаріла, пише видання.
Зазначається також, що отримання системи Patriot допомогло б Греції модернізувати свою оборону на східних островах Егейського моря, на невеликій відстані від Туреччини.
Що таке С-300?
С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф).
Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай.
В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги.
Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300.
Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км.
Удар по Одесі під час зустрічі Зеленського і Міцотакіса
6 березня в Одесі прогримів вибух. У момент ракетного удару по Одесі в місті перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який приїхав на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Міцотакіс підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із президентом України перебував у порту.
Ракета пройшла за 300-400 метрів від місця перебування лідерів держав.
Зеленський розповів деталі інциденту. За його словами, Росія вдарила з Криму. Сирена спрацювати не встигла.
Інші новини:
- Росіяни вдарили Іскандерами: в Одесі різко збільшилася кількість жертв і поранених
- РФ отримає "справедливу реакцію": Зеленський про удар по Одесі
- Він назавжди залишиться 29-річним: в Одесі ракета вбила молодого рятувальника