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Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння – ЗМІ

Альона Вороніна
28 січня 2024, 07:40
Україні передадуть системи і техніку, які грецька армія вже не використовує. Рішення прийняли після схвалення США продажу Греції винищувачів F-35.

Украинские военные, флаг Греции
Греція передасть Україні "застарілі" системи озброєння/ колаж: Главред, фото: 28 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, pixabay

Греція схвалила передачу Україні "застарілих" систем озброєння, які вже не використовує грецька армія.

Таке рішення схвалило політичне та військове керівництво Греції, повідомляє видання Kathimerini.

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"Вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну", – йдеться у виданні.

Зазначається, що рішення про передачу озброєння у Греції ухвалили після того, як Управління військової співпраці Міністерства оборони США повідомило, що Держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачі F-35 вартістю 8,6 млрд доларів.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен відправив прем'єрміністру Греції Кіріакісу Міцотакісу листа, у якому була висловлена пропозиція передати або продати Україні зброю в обмін на те, що Вашингтон надасть Афінам допомогу на суму 200 млн доларів.

"Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 млн. доларів" , – зазначив Блінкен.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що прем’єрміністр України Дениси Шмигаль заявив про вкрай важливу допомогу для України. За його словами, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову програму підтримки України Ukraine Facility терміном на 4 роки. Сума підтримки має становити 50 мільярдів євро. Попередньо, надання допомоги схвалили 27 країн-членів ЄС.

Також повідомлялося, що у США досягли угоди щодо кордону, від якої залежить надання Сполученими Штатами допомоги Україні. У Сенаті США вирішили погодитися з розширенням повноважень держави для обмеження нелегального потоку мігрантів на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що у США затягують допомогу Україні, до Байдена їде Шольц. Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається приїхати до Сполучених Штатів уже в першій половині лютого, щоб поговорити з Джо Байденом, пишуть журналісти Bloomberg.

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війна в Україні Греція військова допомога вторгнення Росії новини Греції
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