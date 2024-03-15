РФ відчує 'справедливу реакцію': Зеленський відреагував на 'удар покидьків' по Одесі

Сили оборони України зроблять усе, щоб російські вбивці відчули справедливу реакцію, наголосив Президент України.

https://glavred.net/ukraine/rf-poluchit-spravedlivuyu-reakciyu-zelenskiy-ob-udare-podonkov-po-odesse-10550459.html Посилання скопійоване

Сили оборони забезпечать справедливу реакцію росіянам / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Після російського терористичного удару в Одесі продовжуються рятувальні роботи. Сили оборони забезпечать справедливу реакцію російським вбивцям. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"В Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга - коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі... Мої співчуття всім рідним та близьким. Десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами", - заявив Зеленський.

За його словами, серед загиблих та постраждалих від удару окупантів є фельдшери екстренної медичної допомоги та рятувальники ДСНС. На місці ракетного удару працюють всі необхідні служби, продовжується пошук людей під завалами.

відео дня

"Наші Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію", - наголосив президент.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удар РФ по Одесі

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 березня, росіяни атакували Одесу ракетами "Іскандер". Ракети запустили з Криму. Через удар загинули фельдшер та співробітник ДСНС, також багато медичних працівників поранено.

Також внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що рятувальники одразу прибули на місце удару та почали гасити вогонь, розбирати завали і шукати постраждалих. Під час проведення робіт росіяни повторно завдали ракетного удару.

Як повідомляв Главред, ракета пошкодила 3-поверхову будівлю та майже десяток приватних будинків, автівки й інфраструктуру. Кількість постраждалих в Одесі збільшилась до 73 людей, у них поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих є співробітники Нацполіції.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.