Він назавжди залишиться 29-річним: в Одесі ракета вбила молодого рятувальника

29-річний Денис Колесніков загинув прямо під час виконання своїх службових обов'язків.

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В Одесі загинув рятувальник Денис Колесніков / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти жорстоко двічі вдарили ракетами по Одесі. Після першого "прильоту" на місце події прибули рятувальники, правоохоронці та медики. В цей момент ворог вдруге вдарив ракетою по тій самій території. Внаслідок цього загинули люди, серед них був рятувальник - Денис Колесніков. Про це повідомили в ДСНС.

Денису було всього 29 років. Він був водієм-пожежником. Чоловік загинув внаслідок повторного ворожого ракетного обстрілу під час виконання своїх службових обов'язків.

"Словами важко виразити нашу глибоку скорботу, біль і співчуття … Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою!" - йдеться у повідомленні. відео дня

Денис Колесніков був майстер-сержантом служби цивільного захисту, водієм 6-ї державно пожежно-рятувальної частини 6-го державно пожежно-рятувального загону ДСНС в Одеській області.

Серед загиблих також є фельдшер та правоохоронці.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

15 березня стався ракетний удар по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами. Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули фельдшер і рятувальник.

Пізніше стало відомо про те, що під завалами можуть бути люди. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Внаслідок ракетних ударів загинуло щонайменше 20 людей, ще 73 людини постраждали. Відомо, що росіяни вдарили по Одесі Іскандерами, які запускали з території окупованого Криму.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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