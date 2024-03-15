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Росіяни вдарили Іскандерами: з'явилися важливі подробиці обстрілу Одеси

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2024, 15:53оновлено 15 березня, 16:24
Унаслідок ракетного удару по Одесі загинули щонайменше 16 осіб.
удар по Одесі, іскандер
РФ вдарила по Одесі Іскандерами / Колаж: Главред, фото: ДСНС, topcor.ru

Російські окупанти обстріляли Одесу ракетами. Після першого удару на місце "прильоту" одразу приїхали медики та рятувальники, після чого РФ вдарила по тому ж місцю вдруге. Відомо, що ворог атакував місто балістичними ракетами. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Гуменюк.

Окупанти вдарили по Одесі ракетами "Іскандер-М".

"Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер-М", - сказала Гуменюк.

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Унаслідок ударів було зруйновано 3-поверхову будівлю рекреаційного об'єкта. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, автівки, станцію техобслуговування, газопровід, машини швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Розбір завалів ще триває, але вже відомо про 14 загиблих - жителі району, медик і рятувальник. Поранення дістали щонайменше 46 осіб, серед яких 8 - рятувальники.

Кількість жертв зросла

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив про те, що кількість загиблих внаслідок ракетних ударів зросла до 16. Крім цього постраждали 55 людей, вони перебувають у лікарні.

"Вже понад 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому. Наша незламна Одещина", - написав він.

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